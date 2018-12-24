2018-12-24T11:26:47+03:00
Общество

В зимний период начато использование пылеподавляющего реагента

«Терминал Астафьева» начал применение пылеподавляющего реагента Eco Crust в период сильной ветровой нагрузки [видео]
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Образующаяся на поверхности полимерная пленка обладает водоотталкивающими свойствами и используется для подавления пыли при добыче полезных ископаемых и работ в карьерах, на горно-химических комбинатах, золоотвалах ТЭЦ и открытых складах угля и руды. Всего «Терминал Астафьева» получил 18 тысяч литров пылеподавляющей смеси из Голландии.

Смесь Eco Crust производства компании WUVIO покрывает штабеля с углем тонким слоем липкой пленки, который держится в течение 90 дней и устойчив к влиянию дождя или снега. Такие высокотехнологические решения позволяют снижать уровень пыли более чем на 90%, а химический состав полностью безопасен для людей и окружающей среды.

«Терминал Астафьева» начал применение пылеподавляющего реагента.

В настоящий момент на «Терминале Астафьева» работают десять стационарных и мобильных установок пылеподавления, которые обеспечивают постоянный полив штабелей с углем. Проходит запуск в штатную эксплуатацию 4-я по счету пылеподавляющая установка итальянского производства радиусом действия 150 метров.

Пушка оснащена собственной метеостанцией, которая автоматически регулирует угол выброса снега или воды в зависимости от направления ветра. Эта система пылеподавления потребляет 270 литров воды в минуту.

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