Дело о приморских косатках и белухах «уплыло» в Хабаровск

Следственное управление СКР по Приморью передало в УМВД по Хабаровскому краю уголовное дело, возбужденное по факту незаконного отлова 90 юных белух и 11 косаток, томящихся в вольерах бухты Средняя в Приморье.

Как уточнил официальный представитель Следственного управления СКР по Приморскому краю, это вполне логично, ведь животных отловили в Хабаровском крае. Кроме того, есть и юридический нюанс: уголовной статьёй, по которой возбуждено дело, СКР не занимается — это прерогатива полиции. Напомним, что дело возбуждали по части 3 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча водных биоресурсов».

Очевидно, что для всех зоозащитников, которые старательно привлекали внимание властей и силовиков к беде, косатки и белухи — совсем не просто «водные биоресурсы». Не сравнить их с палтусом или минтаем — хотя бы потому, что хищных китов в наших водах куда меньше, чем промысловой рыбы. Никуда не деться и от человеческой жалости: косатки и белухи — умнейшие животные, их поведение и сознание в чем-то не изучены до сих пор.

Не осталась в стороне и зарубежная зоозащитница - пусть и со своеобразной репутацией, но зато с большим и чутким сердцем - Памела Андерсон. Бывавшая во Владивостоке и даже взявшая здесь под опеку дальневосточного леопарда, Памела призвала всех, от кого что-то реально зависит, помочь несчастным пленникам.

Как писала Комсомольская правда — Владивосток, в конце октября «Гринпис России» и общественная «Эковахта Сахалина» заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморья незаконно заточены 11 косаток, занесенных в Красную книгу Камчатского края, и 90 детенышей белух, запрещенных к вылову. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в океанариумы и зоопарки Юго-Восточной Азии — пока сделки не состоятся и дельцы не ударят по рукам.

Позднее из вольеров труднообъяснимо «пропали» три белухи. Официальная сторона придерживается мнения, что они уплыли. Экологи «Экологической вахты Сахалина» и центра реабилитации «Тюлень» уверены, что даже в таком маловероятном случае животные уже мертвы. При этом, по данным, имеющимся у Следственного управления, оставшиеся 87 белух вполне здоровы.

«Экологическая вахта Сахалина» и другие независимые организации утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой «китовой тюрьмы». Реабилитационный центр для морских млекопитающих «Тюлень» Лоры Белоиван заявил о том, что готов взять на себя выхаживание детенышей и возврат их в океан. По словам специалистов, это еще не поздно сделать: детеныши в среднем годовалые, то есть они еще не зафиксировались в неволе.

Добавим, что тема приморских «пленников» дошла до самого верха. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль осведомлен о происходящем. Губернатору Приморья Олегу Кожемяко должны были поручить эту проблему, сейчас она ушла к хабаровчанам, но приморский лидер, как известно, на один регион не замыкается.