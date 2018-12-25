График работы медицинских учреждений Владивостока на Новый год

График работы приморских больниц, травмпунктов и поликлиник в дни новогодних каникул будет изменён, об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Специалисты порекомендовали медицинским учреждениям усилить работу дежурных служб для оперативного оказания помощи гражданам.

В выходные и праздничные дни режим работы больниц в Приморье определился следующим образом: 30 декабря учреждения, куда могут обратиться взрослые, будут работать с 9:00 до 15:00 часов, 2 и 4 января - с 9:00 до 18:00 часов, 6 января - с 9:00 до 15:00 часов.

Детские поликлиники Владивостока будут работать четыре дня с 9:00 до 15:00 часов - 31 декабря и 3, 5, 8 января. Дежурные педиатры ждут маленьких пациентов на приём в установленные на базе участковых поликлиник даты с 9:00 до 15:00 часов.

Специалисты департамента здравоохранения отметили, что в дни новогодних каникул сохраняется возможность получить направления для проведения различного рода исследований: рентген, клинический анализ крови, общий анализ мочи и консультации ЛОРа. Службы диагностики в праздничные выходные развернут работу по отдельному графику. В экстренных ситуациях родителей с маленькими детьми, независимо от прописки, ждут по указанным адресам. При себе необходимо иметь полис.

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Стоматологическую помощь в круглосуточном режиме приморцы получат в дни новогодних каникул в кабинете экстренной помощи на Уборевича, 14. В особых случаях врачи готовы принимать и детей. Об этом заявил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.

Также беспрепятственно в течение суток попасть можно будет и в приморские травмпункты. Помимо этого жителей и гостей Владивостока ждут во Владивостокской клинической больнице №2 более известной как «тысячекоеячная». Адрес учреждения: улица Русская, 55. Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.

В случае получения травмы глаз приморцы круглосуточно могут обращаться в «больницу рыбаков» - офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. Здесь же приморцам окажут помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и челюстно-лицевой хирургии.

При ожогах пострадавших ждут в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.

К слову, при всех вышеперечисленных травмах специалисты в первую очередь всё же рекомендуют вызвать бригаду скорой помощи. При надобности вся необходимая информация находится на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.