И рыба, и мясо: ресторан японской кухни Teppan yaki «KOBE» ломает стереотипы

Во Владивостоке открылся ресторан японской кухни Teppan yaki «KOBE». Здесь не придётся скучать в ожидании заказанного блюда: повара приготовят его на открытом гриле теппаньяки прямо на ваших глазах. Благодаря такому способу приготовления в продуктах сохраняются все витамины и микроэлементы. Отличительная особенность ресторана - помимо традиционных сашими, роллов и суши, здесь подают самое настоящее мясо.

«Комсомольская правда» решила выяснить, чем же этот ресторан японской кухни отличается от других и пригласила в утренний эфир программы «Что приморцу хороШоу» управляющую рестораном Викторию Груздеву и шеф-повара Дмитрия Ефименко. Гости решили показать все на практике - и во время прямого эфира приготовили несколько изысканных блюд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683787" frameborder="0"></iframe> Шеф-повар и управляющий ресторана Teppan yaki «KOBE» в гостях у «Комсомолки».

Рестораторы всячески стараются развеять миф о традиционной японской кухне - мол, в стране восходящего солнца из еды есть только водоросли, рис и рыба. Посетители ресторана могут отведать стейк рибай, салат «Кобе» из говядины и новинку для владивостока - традиционную лепешку окономяки.

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- Виктория, ресторан открылся в здании по адресу Лазо, 8, фактически в самом центре города. Были ли какие волнния во время открытия?

- Из-за большой конкуренции волнения были космическими . Но при этом мы выгодно отличаемся от большого обилия ресторанов японской кухни во Владивостоке. В нашем меню, помимо обязательных роллов, суши и сашими с удоном, мы подаем гостям мясо. Мы захотели сломать этот стереотип и поэтому кухня для нас стала приоритетом.

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- Когда мы попали в ваш ресторан впервые, заметили, что все официанты и повара у вас улыбчивы. Что это - политика компании или все-таки ваши наставления?

- Чтобы создать комфортную обстановку для гостей, необходимо именно улыбаться.Это располагает к себе гостя, и он проявляет доверие к человеку. Мы пробуем такой подход, когда официант советует гостям блюда, если те затрудняются их выбрать. Подбор происходит из потребностей человека.

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- Удалось создать желаемую атмосферу в ресторане? Может, есть какие-то моменты, которые ещё требуют доработки?

- Однозначно на всем нашем пути будем дорабатывать атмосферу, чтобы учесть все пожелания и просьбы наших гостей. Сейчас в меню порядка 40 блюд, но мы над ним еще работаем. Этим занимается Дмитрий. Он планирует каждые 2-3 месяца дополнять меню, исходя из потребностей гостя.

- Дмитрий, а как правильно выбрать продукты, в том числе и на новогодний стол?

- Продукты выбираются по качеству и внешнему виду. Только потом мы обращаем внимание на цену. Поэтому в первую очередь - это правильные поставщики и правильные магазины, проверенные временем.

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- Многие горожане избегают походов в рестораны, считая, что им это не по карману. Какая у вас ценовая политика?

- Мы не завышаем цены и не ориентируемся на людей с большим карманом. Мы просто хотим, чтобы люди с разным достатком по достоинству смогли оценить блюда настоящей японской кухни.

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- Наверняка уже можете подвести какие-то итоги уходящего года. Например, какое блюдо в ресторане заказывают чаще?

- Окономяки, та самая лепешка, которая готовится у нас в студии. Оно и понятно: это новинка во Владивостоке и пока ни один другой ресторан не готовит это блюдо.

- Практически в каждом кафе во Владивостоке есть бизнес-ланч. А у вас можно сытно пообедать?

- Да, конечно! Мало того, мы готовим достаточно большие порции и подаем их единым комплексом в коробочке бенто с чашкой супа. Пообедать у нас можно по будням с 12:00 до 16:00.

Ресторан Teppan yaki «KOBE» находится по адресу Лазо, 8 и работает с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, а в пятницу и субботу до 2:00. Телефон: 280-80-56.