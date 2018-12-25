Сквер во Владивостоке оказался в центре нешуточного скандала

Во Владивостоке разразился очередной скандал, связанный с благоустройством города. На этот раз в эпицентре событий оказался сквер имени Анны Щетининой на улице Крыгина. Объект уже долгое время находится в предаварийном состоянии – с 2016 года сквер медленно, но верно «сползает» с обрыва.

В марте этого года, в день президентских выборов, владивостокцы голосовали за то, какие городские объекты нужно восстановить в первую очередь. Одним из победителей оказался именно сквер им. Анны Щетининой. Так что уже через несколько месяцев городские власти начали искать подрядчика для выполнения работ.

Полный провал

Тендер на спасение сквера выиграл один из филиалов компании «Владтехника» (их в городе имеется большое количество, и не все из них участвуют в аукционах). Фирма обошла двух конкурентов, снизив цену с 21 до 15 миллионов рублей. Специалистам компании предстояло укрепить склон габионными конструкциями – а затем восстановить благоустройство сквера.

Однако все с самого начала пошло не по плану. Как сообщили в мэрии Владивостока, работы начались с серьезной задержкой. Специалисты «Владтехники» обещали зайти на объект 17 октября, но сделали это лишь в середине ноября. В администрации города заявили: на сегодняшний день компания выполнила едва ли десятую часть работы.

По словам специалистов мэрии, "Владтехника" сделала около 10% работ. Фото: vlc.ru

Внимание к ситуации с восстановлением сквера привлекла неугомонная общественная активистка Майя Шалунова. На днях она вместе с однопартийцами-единороссами устроила проверку городских территорий, на которых идут работы. И работа «Владтехники» инспектирующих категорически не устроила. В мэрии пообещали: компании выпишут штраф, а заодно отлучат от тендеров на два года. Речь идет о внесении фирмы в список недобросовестных подрядчиков.

Давайте быстрее!

На поверку оказалось: ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с директором «Владтехники» Юрием Зарезиным. Он признал, что со сроками компания действительно немного прогадала, начав работу позже. Но основная проблема заключалась в самом проекте.

– Когда мы начали работать, выяснилось: в проекте имеется масса несоответствий. Я уж не знаю кто его создавал… Если вести работы согласно имеющемуся проектному плану, то все подпорные стены, весь склон просто рухнут. Там и без того склон крутой, постоянно осыпается. Мы когда это все увидели, стали просить мэрию – пожалуйста, пересогласуйте проект… Но в ответ мы слышали только одно: давайте быстрее, давайте быстрее! – рассказал он.

"Владтехника" уже успел укрепить часть склона. Фото: vlc.ru

Сдать работу «Владтехника» предложила администрации города перенести срок окончания работ в сквере Анны Щетининой на февраль 2019 года. Однако мэрия отказалась – и в одностороннем порядке расторгла договор.

Как сейчас будет развиваться ситуация, сказать сложно. По словам Юрия Зарезина, компания в полном объеме закупила материалы для укрепления склона. Что теперь с ними делать, не знает никто. Кроме того, «Владтехника» все-таки укрепила часть «уползающего» склона – и намерена получить деньги за сделанную работу. Владивостокские чиновники ничего платить не намерены; более того, они намерены оштрафовать подрядчика. Причина весомая: нарушение условий госконтракта. Скорее всего, дело закончится судебным разбирательством.

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