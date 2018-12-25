2018-12-25T09:30:28+03:00
Общество

Многострадальное судно «Еруслан» заканчивают пилить на металл

От сухогруза остались только воспоминания
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
"Еруслан" теперь остался только на фотографиях. Может, оно и к лучшему. Фото: marinetraffic.com\Andy Ru"Еруслан" теперь остался только на фотографиях. Может, оно и к лучшему. Фото: marinetraffic.com\Andy Ru
Изменить размер текста:

В Приморье подходит к концу история с многострадальным судном «Еруслан». Брошенный сухогруз, переживший разграбление и пожар, заканчивают пилить на металл. Спустя два года после громкого ЧП судно окончательно прекратило существование.

Эпопея с сухогрузом «Еруслан» началась почти два года назад, в январе 2017. Судно-призрак, около двух лет стоявшее на рейде Владивостока после ареста за долги, атаковали мародеры. Произошло это после фоторепортажа одного из местных СМИ, который и привлек внимание к сухогрузу. Судно тут же бросились рвать на части сборщики металла – для них бесхозный «Еруслан» оказался лакомым кусочком. Листы обшивки, части конструкции, моторный отсек – все это беспощадно пилили и рвали на части. Закончилось все довольно предсказуемо: на судне вспыхнул пожар. После этого сухогруз начал тонуть. К делу подключились спасатели МЧС и Тихоокеанского флота. В конечном итоге «Еруслан» отбуксировали в Славянку, на территорию местного судоремонтного завода. Там он тоже успел оказаться в эпицентре ЧП – в марте 2017 с судна произошла утечка нефтепродуктов.

Эпопея с сухогрузом началась почти два года назад. Фото: marinetraffic.com\Сергей Скрябин

Эпопея с сухогрузом началась почти два года назад. Фото: marinetraffic.com\Сергей Скрябин

В Славянке сухогруз (точнее то, что от него осталось) целый год ржавел на берегу. Наконец, этой весной его выкупили за смешную сумму в 2 миллиона рублей. Как оказалось, для распила на металлолом. Для этого «Еруслан» отбуксировали в Находку, на территорию Находкинского судоремонтного завода. Фактическим владельцем останков судна является бизнесмен Валерий Воротинцев, работающий на рынке металлолома.

– Когда судно полностью распилят, мы его продадим. Работаем мы, в первую очередь, с приморским рынкам. Так что металл реализуем местным предпринимателям, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды».

Вообще, бывший сухогруз пилят по частям еще с октября. Объясняется это не объемом работы, а необходимостью: нужно продать какое-то количество металла – его отпиливают. Цикл повторяется до тех пор, пока «Еруслан» не заканчивается. А произойдет это совсем скоро.

Справка «КП»:

Судно «Еруслан» построили в Венгрии в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., в качестве порта приписки — Пномпень (Камбоджа).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за долгов во Владивостоке арестовали судно «Еруслан»

В Амурском заливе горит брошенное судно

Многострадальный сухогруз "Еруслан" во Владивостоке продадут по цене машины

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Только два загса во Владивостоке будут работать в праздники
Приморцы обсуждают в соцсетях почерк-кардиограмму медика из Владивостока
В Приморье вице-губернатором стала мать троих детей
Дебошир из Приморья «зарядил» кулаком в лицо полицейскому и заработал «условку»
Приморские рыбаки освоили мощное оборудование для ловли крабов
В Новый год общественный транспорт Владивостока будет работать до часу ночи
Для малышей из пригорода Владивостока начали строить новый детсад
Мать-кукушка «по-пьянке» зарезала мужчину из-за планшета
В Приморье производят смертельно-опасную «молочку»
Недоплотник «кинул» на 620 тысяч 12 приморцев
Владивосток останется без света с 9 утра и до 5 вечера
Приморский «Адмирал» проиграл «Барысу» на выездном матче
Католическое Рождество во Владивостоке будет бесснежным
Медведь ободрал голову несчастному приморцу
Пункты пропуска в Приморье меняют расписание на каникулах
Полицейский Дед Мороз вручил подарки в Приморье
Жительница Владивостока весело погуляла с картой пьяного друга