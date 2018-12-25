Многострадальное судно «Еруслан» заканчивают пилить на металл

В Приморье подходит к концу история с многострадальным судном «Еруслан». Брошенный сухогруз, переживший разграбление и пожар, заканчивают пилить на металл. Спустя два года после громкого ЧП судно окончательно прекратило существование.

Эпопея с сухогрузом «Еруслан» началась почти два года назад, в январе 2017. Судно-призрак, около двух лет стоявшее на рейде Владивостока после ареста за долги, атаковали мародеры. Произошло это после фоторепортажа одного из местных СМИ, который и привлек внимание к сухогрузу. Судно тут же бросились рвать на части сборщики металла – для них бесхозный «Еруслан» оказался лакомым кусочком. Листы обшивки, части конструкции, моторный отсек – все это беспощадно пилили и рвали на части. Закончилось все довольно предсказуемо: на судне вспыхнул пожар. После этого сухогруз начал тонуть. К делу подключились спасатели МЧС и Тихоокеанского флота. В конечном итоге «Еруслан» отбуксировали в Славянку, на территорию местного судоремонтного завода. Там он тоже успел оказаться в эпицентре ЧП – в марте 2017 с судна произошла утечка нефтепродуктов.

Эпопея с сухогрузом началась почти два года назад. Фото: marinetraffic.com\Сергей Скрябин

В Славянке сухогруз (точнее то, что от него осталось) целый год ржавел на берегу. Наконец, этой весной его выкупили за смешную сумму в 2 миллиона рублей. Как оказалось, для распила на металлолом. Для этого «Еруслан» отбуксировали в Находку, на территорию Находкинского судоремонтного завода. Фактическим владельцем останков судна является бизнесмен Валерий Воротинцев, работающий на рынке металлолома.

– Когда судно полностью распилят, мы его продадим. Работаем мы, в первую очередь, с приморским рынкам. Так что металл реализуем местным предпринимателям, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды».

Вообще, бывший сухогруз пилят по частям еще с октября. Объясняется это не объемом работы, а необходимостью: нужно продать какое-то количество металла – его отпиливают. Цикл повторяется до тех пор, пока «Еруслан» не заканчивается. А произойдет это совсем скоро.

Справка «КП»:

Судно «Еруслан» построили в Венгрии в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., в качестве порта приписки — Пномпень (Камбоджа).

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