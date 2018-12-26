«Морской бой», весёлые свиньи и фанера: как изменилась набережная Владивостока к Новому году

Владивосток продолжает готовиться к Новому 2019 году. Так, на выходных заметно преобразилась набережная Спортивной гавани, которая в этом году станет ещё одной площадкой зимних торжеств наряду с центральной площадью.

Набережная Спортивной гавани Владивостока.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Фонтан, который сейчас закрыт на зиму, заменили светодиодные импровизированные струйки воды. Вокруг него уже появились зимние фигуры: снежинки, ёлки, пряничный домик, заснеженные деревья, панно «С Новым годом» и предмет пристального внимания - цифра-тоннель наступающего 2019 года.

Ночью фигуры горят ярким светом.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Украшает площадку зелёная красавица - главный символ праздника.

Главный атрибут Нового года.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Сами арт-объекты привлекли внимание гостей и жителей дальневосточной столицы не только своей красотой. Владивостокцы отметили и тот факт, что фигурки сделаны из фанеры, обтянутой светящейся лентой. Закреплена она обычными скрепками, либо пластиковыми хомутами.

Конструкция не внушила доверия горожанам.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Наверняка на эти украшения по документам потрачен не один десяток тысяч рублей. На деле же мы видим, из чего и как сделаны фигуры. Не внушает мне доверия эта конструкция. При первом же порыве сильного ветра может рухнуть, - посетовал один из прохожих.

Лента крепится к фигуре специальным пластиковым хомутом.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Рядом с площадкой постепенно появляются вагончики с едой, на своём посту также бессменно стоят продавцы сувениров. Владивостокская атрибутика, как и прежде, является здесь главным товаром, однако теперь к ним добавились и фигурки символа приближающегося года - свиньи.

Символ 2019 года - свинья.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Под импровизированными прилавками расположились детские ледянки - приспособление для катания с горки, к возведению которой уже приступили специалисты.

Кататься на ледянках можно будет со специальной горки.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Ледяная горка расположилась чуть дальше от основной площадки. Рабочие установили и уже начали приводить её в порядок. Специалисты привезли блоки изо льда, которые укладывают на деревянную горку. После этого аттракцион зальют водой, и уже в четверг все желающие смогут спуститься с горки.

Ледяные блоки, привезённые для горки.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Блоки изо льда мы сделали сами. Сегодня уложим их, а завтра зальём водой, чтобы поверхность была однородной и гладкой. Планируем, что к четвергу работы все закончим, и можно будет кататься. Всё ещё зависит от погоды, потому что пока температуры плюсовые, - рассказал один из рабочих.

Совсем скоро все желающие смогут испытать ледяную горку.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Ещё одним развлечением станет каток, который пока что не открыт, но уже залит. Он расположился на площадке выше. Рядом с ним установлены лавочки, чтобы жителям и гостям города, пришедшим покататься, было, где переобуться.

Каток совсем скоро начнёт свою работу.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Там же, возле деревьев, появились светодиодные танцующие пары и кубики «о-ы о-о с-н-в-м-г-д-м-!», из которых можно, например, сложить фразу «С Новым годом!».

Новогодняя атрибутика на верхней площадки Спортивной Набережной.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

К слову, рабочие уже приступили к установке сцены, на которой 31 декабря и пройдут праздничные мероприятия. По задумке здесь развернутся 20 локальных площадок в одной концепции «Морскому городу – морской Новый год». Об этом сообщает администрация Владивостока. Программа включает в себя «Морской бой» - две команды артистов будут по очереди исполнять новогодние хиты.

Работа по установке сцены кипит.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

После концерта на сцене появятся главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. Завершится праздник красочным фейерверком.

Здесь пройдёт празднование Нового года.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Однако, как и в любой бочке, здесь тоже есть ложка дёгтя. Биотуалеты, расположенные на набережной Спортивной гавани, в новогоднюю ночь работать не будут. Недоступен для посещения будет и туалет в здании стадиона «Динамо», который ночью открывать вообще никто не имеет права. Об этом сообщила местная работница.

Биотуалеты в новогоднюю ночь работать не будут.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Ещё одно упущение - очень скользкая площадка. Из-за того, что во Владивостоке недавно прошёл снег, а затем в город пришло тепло, всё вокруг расстаяло и превратилось в скользую и к тому же грязную жижу. Гулять по «Набке» корреспондент «КП» порекомендовал осторожно, в его поле зрения сегодня попали несколько человек, которые поскользнулись и не смогли устоять на ногах.

Площадка Спортивной Набережной рискует стать самой травмоопасной в новогоднюю ночь.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», новогоднее настроение пришло во Владивосток ещё на выходных: в центре столицы начал свою работу зимний городок. Вместе с этим рабочие торжественно презентовали 30-метровую ёлку. Зелёную красавицу окружили аттракционы, киоски и разнообразные новогодние фигуры. Ассортимент в новогодних павильонах самый разнообразный.