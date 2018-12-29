«Сорвали всю мишуру»: новогоднее настроение жительницы Приморья растоптали соседи

Очень некрасивой предновогодней историей отметился Уссурийск. Жительница одного из городских домов решила украсить подъезд к празднику – но соседи-вандалы не дали ей этого сделать.

О произошедшем рассказала одна из подписчиц уссурийского блогера Марка Чернослива. Женщина с маленькими детьми решила украсить подъезд в преддверии Нового года. Горожанка развесила везде мишуру и поздравление для соседей. Накануне она обнаружила, что неизвестные просто сорвали все украшения.

«Просто сорвали, украли всё, даже поздравление для соседей. Мишуру отрывали просто, куски висят там, где скотч был закреплён. С нашего личного почтового ящика нашего сорвали Деда Мороза, который был на коей «Момент» приклеен… Мне так обидно. Я не знаю, как можно назвать таких людей... Хочется пожелать счастья им. Пусть радуются нашим украшениям новогодним», - написала расстроенная женщина.

Женщина с детьми старалась украсить подъезд. Все это оказалось зря. Фото: mark2_che

Учитывая тот факт, что дверь в подъезд оборудована домофоном и чужим попасть в дом проблематично, скорее всего, в акте вандализма замешаны соседи по подъезду. Что двигало этими людьми, сказать трудно. Не исключено, что за гнусной проделкой стоят подростки, которым было нечем заняться. Но в наше время ничему не приходится удивляться.

Остатки былой роскоши. Фото: mark2_che

Интересно, что для Уссурийска подобные происшествия – в порядке вещей. Жители города рассказывают о подобных историях, которые приключались с ними. Чаще всего виновниками таких инцидентов становились некультурные соседи.