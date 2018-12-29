Леопардесса из Приморья сбежала с детьми в Китай

Камера пограничной службы Китая получила уникальные видеокадры. У границ Республики КНР и России появилась самка, известная под номером Leo 125Un, с котятами. Дикие животные исследовали территорию в районе перехода Краскино - Хуньчунь. Самка и детёныши неспешно двигались по контрольно-следовой полосе на стороне Китая. Камеру внимательные животные тоже приметили сразу.

Семья леопардов из России зафиксирована на границе с Китаем.

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» определили личность дикого зверя по характерным пятнам на шкуре. По их словам, хищник Leo 125Un уже давно зарегистрирован в базе, однако до этого момента пол животного не был известен. С 2017 года леопардесса регулярно попадала в объективы фотоловушек Приморского края. По предварительным данным, сейчас самке около трёх лет и это её первое потомство. Также эксперты отметили, что Leo 125Un родилась в России, но предпочла жить на границе двух стран.

Дальневосточный леопард Leo 125Un - снимок фотоловушки «Земли леопарда». Фото: «Земля леопарда».

Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по науке Елена Шевцова отметила, что численность леопардов в Приморье постоянно растёт. Именно это толкает диких животных на освоение новых территорий. Земли Китая тоже пригодны для жизни этих зверей, но условия там всё же менее комфортны.

Международные исследования лишь подтверждают мнение приморских специалистов. Численность редких животных, обитающих в Китае, по-прежнему остаётся низкой, а дальневосточные леопарды там всего лишь «туристы». Эксперты считают, что Поднебесной нужно приложить ещё немало усилий: стабилизировать кормовую базу и увеличить качество мест обитания редких животных. Основную часть тягот по выполнению этих условий возьмёт на себя новый Северо-восточный национальный парка тигра и леопарда, который создаёт правительство Китая на границе с Россией.