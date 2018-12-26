Эксперты заявили о масштабных фальсификациях на губернаторских выборах в Приморье

Во время губернаторских выборов больше чем на половине участков во Владивостоке наблюдались фальсификации. Об этом заявили эксперты движения «Голос», наблюдавших за подсчетом итогов выборов.

В «Голосе» заявляют: фальсификации наблюдались на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Почему именно там – сказать сложно. Эксперты предъявляют серьезные обвинения: речь идет о массовой фальсификации протоколов избирательных комиссий.

- Копии итоговых протоколов с этих участков имеют признаки подделки: в них встречаются прописные буквы вместо строчных, отличается качество шрифта, метрика используемого шрифта, взаимное расположение отдельных блоков текста, размеры пробельных элементов, названия строк протоколов и тому подобное, - сообщается в докладе «Голоса».

Примеры фальсификаций. Фото: движение "Голос"

Эксперты уверяют, что «вбросы» имели скоординированный и централизованный характер. Об этом может говорить тот факт, что сделали их примерно в одно время. Все свои доводы «Голос» опубликовал в обширном докладе. Он выглядит довольно правдоподобным – учитывая то, что на ряде избирательных комиссий работали те же люди, что и во время скандальных сентябрьских выборов. «Голос» рекомендовал Центральной избирательной комиссии отменить итоги голосования на спорных участках.

В самой ЦИК уже ознакомились с докладом – но ничего конкретного не сообщили. Глава избиркома Элла Памфилова заявила, что ей сначала нужно разобраться в ситуации, а уже потом реагировать. Думается, до Нового года никаких потрясений точно не произойдет.

Как сообщала «Комсомолка», на губернаторских выборах победил Олег Кожемяко. После обработки 100 процентов бюллетеней он уверенно опередил конкурентов, набрав 61,88 процентов голосов. Большинство приморских политиков и экспертов восприняли победу Олега Кожемяко с энтузиазмом.