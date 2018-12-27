2018-12-27T08:08:30+03:00
Происшествия

В Приморье сгорел ресторан японской кухни «Токио»

Несмотря на то, что пожарные расчёты своевременно прибыли на место вызова, спасти ресторан не удалось [фото]
Алексей САМУСЬКОВ
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В Находке ночью выгорел ресторан японской кухни «Токио».В Находке ночью выгорел ресторан японской кухни «Токио».Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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В Находке в ночь на 27 декабря загорелся ресторан японской кухни «Токио», расположенный на проспекте Мира, 2. Несмотря на оперативное вмешательство, сетевой ресторан спасти не удалось. Причину пожара выясняют эксперты.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 03:38. Уже спустя 10 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. К этому моменту пламенем уже была объята веранда и кровля строения.

Первым делом огнеборцы проверили полыхающие помещения и выяснили, что в здании никого нет. Для того, чтобы полностью потушить горящее «Токио», спасателям потребовалось два часа. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно сработали и быстро прибыли к месту вызова, спасти кафе не удалось. Огонь уничтожил ресторан, оставив после себя лишь выжженые коридоры.

Пожарным потребовалось 2 часа чтобы полностью ликвидировать возгорание. Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Пожарным потребовалось 2 часа чтобы полностью ликвидировать возгорание.Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Эксперты приступили к изучению места пожара. Им предстоит выяснить причину возгорания и установить, имел ли место преступный умысел, или всё произошло из-за технических неполадок.

Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Пострадавших в ходе тушения не оказалось.

Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3:38. Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3:38.Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

После происшествия в соцсетях стала распространяться информация о том, что в городе Артем ночью от огня пострадало еще одно заведение этой же сети. Корреспондент «Комсомолки» позвонил в ресторан «Токио» в Артеме. В ходе телефонного разговора менеджер смены Анна опровергла эту информацию.

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