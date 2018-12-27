Шесть лет неудобств: жители Владивостока до сих пор расхлебывают последствия саммита АТЭС

Когда во Владивостоке вспоминают саммит АТЭС, обычно говорят про мосты или кампус ДВФУ на Русском острове. Иногда а этот ассоциативный ряд вплетается избитое слово «инвестиции». Однако для некоторых районов приморской столицы подготовка к саммиту стала катастрофой, с последствиями которой борются до сих пор.

В число таких мест входит и улица Кипарисовая (располагается недалеко от остановки «Окатовая»). Строительство «саммитовской» дороги на остров Русский стало настоящей бедой для ее жителей. Разрушенными оказались и местная богатая инфраструктура, и пешеходная логистика. Однако обо всем по порядку.

Разрушительная стройка

Дома №14, 16, 18 на Кипарисовой построили еще в советские времена для работников заводов «Стройдеталь» и ВСЗ (ныне – «Восточная верфь»). Долгое время это был один из наиболее развитых в плане инфраструктуры районов мыса Чуркин. Судите сами: рядом – два рынка, аптека, автобусная остановка прямо под боком. Имелась и своя маршрутка – автобус 49К «Луговая – Окатовая». Местные жители не нуждались практически ни в чем. Местные рассказывают, что в те времена здесь можно было в любое время дня купить продуктов.

Все это исчезло практически в одночасье – когда развернулось масштабное строительство новой трассы. Ее создатели приложили массу усилий, чтобы дорога на Русский оказалась удобной для автомобилистов – но вот о людях как-то забыли. Автобусную остановку возле домов убрали, рынки – снесли… Вместо них появился торговый центр «Махаон», закупаться в котором местным жителям не по карману. Приходится ездить в другие районы города – на Черёмуховую, на Олега Кошевого, Спортивную…

Тогда же в районе остановки «Окатовая» появилась совершенно безумная (и опасная) пешеходная логистика. Чтобы добраться, например, с дома на Кипарисовой, 14 до «Окатовой», нужно сделать приличный крюк.

Вот такой вот маршрут. Раньше, чтобы выйти к остановке, местным жителям было достаточно спуститься вниз. Фото: 2gis.ru

Для начала надо пройти мимо всех домов на Кипарисовой – учитывая то, что пешеходной зоны там нет.

Начинаем свой путьФото: Артём КАБАНКОВ

Все пространство заставлено автомобилями, а по небольшому проходу то и дело гоняют машины.

Поавсюду - припаркованные машины. Людям места совсем немногоФото: Артём КАБАНКОВ

Самое опасное место – возле отделения Дальневосточного банка, где машине и человеку не разминуться (вашего покорного слугу там едва не сбил микроавтобус).

Самый опасный участок. Из-за угла банка может запросто вылететь машинаФото: Артём КАБАНКОВ

Потом нужно спуститься по лестнице, к пешеходному переходу со светофором– и перейти оживленную дорогу.

Этот светофор установили только после жалоб местных жителей. До этого на оживленной дороге то и дело сбивали людейФото: Артём КАБАНКОВ

Остается пройти сотню метров по тротуару, перейдя другую дорогу, и спуститься по лестнице на остановку. Весь путь может занять с десяток минут – конечно, при условии, что вы молоды и полны сил (а между тем, на Кипарисовой живет много пенсионеров). Кроме того, тот же светофор появился только после многочисленных жалоб горожан.

После появления дороги на Русский остров (то есть уже шесть лет) район стал весьма опасным местом для прогулок. О нынешней ситуации корреспонденту «Комсомолки» рассказала местная жительница Нина Цуканова.

–Во-первых, придомовая территория фактически стала дорогой. У нас прямо под домами постоянно ездят машины, притом на большой скорости. Вылетают прямо из-за угла – там ведь даже какого-нибудь «лежачего» полицейского нет. Для пешеходов опасно. Во-вторых, нет прямой дороги к остановке, нужно ходить кругами, чтобы добраться. Раньше до остановки можно было дойти за три минуты, теперь – за десять-пятнадцать, - сетует пенсионерка.

Что делать?

Нина Цуканова – одна из местных активисток, уже много лет пытающаяся достучаться до властей. Она неоднократно писала в администрацию города и общалась по этому поводу с депутатами. Пока эти попытки ни к чему особому не привели; единственное, что чиновники сделали - поставили светофор на оживленной трассе, которую нужно переходить по пути к остановке. Раньше этот переход был нерегулируемым, и из-за этого там частенько сбивали людей.

Требований у жителей Кипарисовой улицы несколько. Прежде всего, нужно как-то решить проблему пешеходной логистики. Как рассказала Нина Цуканова, городские власти обещали к 2020 году сделать в районе остановки «Окатовая» виадук. Надземный переход и должен стать тем самым прямым путем к автобусам. Но, во-первых, его еще нужно дождаться. А во-вторых, не очень понятно, почему по дороге на Русский сделали сразу несколько виадуков (которыми почти никто не пользуется), а в одном из самых густонаселенных районов – нет. Ну, думается, проектировщикам виднее.

Торговый центр "Махаон" местным не по кармануФото: Артём КАБАНКОВ

Второе (и не менее важное) требование – обезопасить жильцов от «гоняющих» под окнами автомобилей. Совсем запретить движение по Кипарисовой не получится; местные жители с такой просьбой. Эту инициативу постоянно встречали отказом – мол, правила дорожного движения и дорожные нормы не позволяют устроить объезд по соседним улицам. Единственный реалистичный вариант – это установка «лежачего полицейского». Искусственное препятситвие заставило бы водителей сбрасывать скорость. Однако даже такой простой шаг городские власти оказались не в состоянии совершить.

– К нам два года назад приезжал председатель думы Андрей Брик, мы его просили об этом. Он пообещал, что обязательно займется этим вопросом. Но до сих пор никто ничего не сделал, - рассказала «Комсомолке» Нина Цуканова.

Что делать дальше, жители Кипарисовой не знают. Судя по всему, ближайшие годы им по-прежнему придется нарезать безумные круги по району и пытаться не угодить под машину.