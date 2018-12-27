Олег Гуменюк: Я хожу пешком и вижу, что с автобусами во Владивостоке

Одной из болезненных для Владивостока тем остаётся общественный транспорт. Проблемы с графиком движения, чистотой салонов и самими древними автобусами пытался решить бывший мэр Виталий Веркеенко, который в октябре ушёл в отставку. По наследству тема перешла к исполняющему обязанности мэра Олегу Гуменюку, который руководит городской администрацией с 22 декабря.

Во время его первого интервью сегодня в новом статусе на радио «Комсомольская правда»-Приморье» позвонил горожанин Александр и сказал:

- Иполняющий обязанности мэра только приступает к своей деятельности. Визитной карточкой любого города является общественный транспорт. Но то, что у нас происходит с общественным транспортом, вы, наверно, знаете. Ездят они (автобусники), как хотят. Прекращают работу, когда хотят. Есть районы, куда после девяти часов вечера не доедешь. Пожалуйста, обратите на это внимание.

Гуменюк прокомментировал, что сразу после радиоэфира поедет на муниципальное предприятие «ВПОПАТ», чтобы познакомиться с сотрудниками и понять, в каких условиях они работают.

Олег Гуменюк даёт первое интервью после назначения исполняющим обязанности мэра ВладивостокаФото: Оксана КИСЕЛЁВА

По поводу коммерческих пассажирских перевозок гость заметил, что «это вообще сложный момент»:

- Мы видим, насколько неуправляемыми стали коммерческие перевозки. Водители ведут себя по-хамски, устраивают соревнования на дорогах. А муниципального транспорта, как вы знаете, гораздо меньше, чем коммерческого - практически ноль. А чтобы что-то создать, нужны большие средства. Коммерческие перевозчики думают только том, чтобы заработать деньги и не видят себя со стороны. Я по центру города хожу пешком, в администрацию края всегда иду пешком. Если мы видим покрашенные автобусы, от которых шпаклёвка отлетает, а их выдают за новые - это тоже проблема. Водители сидят в непотребном виде. Автобусы грязные.

На вопрос ведущих, планируют ли власти в январе повысить стоимость проезда, Олег Гуменюк ответил:

- Я пока еще не готов говорить об этом. Пригласите меня ещё раз на эфир через несколько месяцев, когда я полностью погружусь. За три дня я погрузился только в то, о чём вам уже сказал – запретил подписывать разрешения о передаче участков земли и муниципальной собственности в аренду, пока мы не разберёмся с каждым участком.