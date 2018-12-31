Что Новый год нам приготовил: где и когда встречаем во Владивостоке

Уже сегодня, 31 января, жителей и гостей Владивостока ждут массовые гулянья. Они развернутся сразу на двух площадках — набережной Спортивной гавани и центральной площади, сообщили в мэрии Владивостока.

Так, на набережной Спортивной гавани 31 декабря в 16:00 начнут работу сразу 20 локальных площадок. В 20:00 здесь же стартует концертная программа, которая начнется с фестиваля морских песен. Вслед за ней «Морской бой» — две команды будут по очереди исполнять новогодние хиты, которые звучали в отечественных фильмах.

Как сообщают организаторы, после праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые поздравят горожан с Новым годом. В 22:00 праздничные мероприятия завершит фейерверк.

Празднования пройдут и на центральной площади Владивостока. С 18:00 развлекать гостей и жителей города будут ростовые куклы. В 20:00 начнет работу полевая кухня, а на сцену выйдут артисты, которые исполнят яркие номера. Жителей и гостей Владивостока с большого телеэкрана поздравят Деды Морозы со всего мира. Завершится праздник фейерверком в 22:00.

Свою работу в этот день на центральной площади продолжит и фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». На трёх тематических улицах — Новогодней, Дальневосточной и Пихтовой — жители и гости краевого центра смогут приобрести различные товары и сфотографироваться на фоне арт-объектов.

Напомним, что фейерверк 31 декабря можно будет увидеть в поселках Трудовое и Подножье.

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