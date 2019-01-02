Обманутых дольщиков Приморья поддержат в наступившем 2019 году

Приморское отделение «Единой России» не выпускает из-под контроля ситуацию с краевыми объектами долевого строительства, застройщики которых давно сорвали все сроки сдачи.

По данным приморской инспекции стройнадзора и контроля в области долевого строительства, предоставленным на запрос лидера приморских «единороссов», члена Совета Федерации Людмилы Талабаевой, на сегодня в Приморье насчитывают около двадцати объектов, обязательства по которым компании-застройщики по тем или иным причинам отказываются выполнить в ими же самими назначенный срок.

Стоит добавить, что для выполнения подрядных работ в бюджет Приморья были включены расходы на докапитализацию АО «КРЖС».

Строительство многоквартирного дома в районе улицы Второй Поселковой, 3В (Владивосток) ООО «СК „Каньон“» ведет с октября 2014 года. Квартиры должны были передать покупателям ещё в четвертом квартале 2016 года, но срок не раз отодвигался. Сейчас завершены строительно-монтажные работы по устройству конструкции трансформаторной подстанции, проведены работы по установке защитной сетки на фасаде здания и демонтаж испорченного материала, усилен фасад парковки.

Список недостроенных объектов Владивостока включает и жилой комплекс из трёх 24-этажных зданий в районе улицы Фастовской, 33 (ООО «ИСК „АРКАДА“»), многоквартирный дом по улице Сафонова, 7 (ООО СК «Аврора-строй»), многоквартирные дома в районе улиц Черняховского, 3 (ООО ИК «Восточные ворота») и Лесной (ООО «ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП).

Около половины списка занимают объекты комплекса «Д» в микрорайоне «Снеговая Падь». Из десяти запланированных домов строят пока только семь. К возведению трех оставшихся компания-застройщик не приступала. Для завершения строительства микрорайона в проект закона о краевом бюджете была включена гарантия Приморского края — 2,5 миллиарда рублей. Это одно из основных банковских условий для выдачи кредита КППК «Приморкрайстрой» под достройку объекта.

Уссурийск в этом «черном списке» представлен 17-этажным домом со встроенными офисными помещениями в районе улицы Крестьянская (АО «АльянсГруппИнвестиции и строительство») и пятиэтажным по улице Выгонной, 7 (ООО «Соломон»). Также в списке фигурируют многоквартирное здание по улице Ярославской, 52, в селе Суражевка и жилая застройка в районе улицы 50 лет Октября, 1 в поселке Трудовое (оба объекта — ООО ИСГ «Стройинвест»).

Как отметила секретарь партийного отделения Фрунзенского района Владивостока Наталья Войновская, «единороссовский» контроль над затянувшимся строительством — это важная и действенная мера.

«Многие из дольщиков вложили в строительство последние деньги и теперь ютятся в стесненных условиях, живут на съемных квартирах. Все они возлагают большие надежды на благополучное разрешение ситуации. Потому очень важно, чтобы решением этой социальной проблемы занимались не только компании-застройщики, но и партия — для этого привлечены бюджетные деньги и гарантии, позволяющие, наконец, качественно выполнить весь комплекс работ. Я надеюсь, что теперь, когда партия взяла вопрос на свой контроль, этот процесс сдвинется с места, и строительство объектов будет завершено», — сообщила Наталья Войновская.