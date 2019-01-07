Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Рождеством

В рождественскую ночь губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в торжественной литургии, которая прошла в Покровском соборе Владивостока.

В главный (пока еще) действующий храм приморской столицы этой ночью пришло несколько сотен горожан. Люди приходили целыми семьями. Был среди прихожан и губернатор Олег Кожемяко – он пришел на службу вместе с супругой.

Олег Кожемяко принял участие в торжественной литургии в Покровском соборе Владивостока. Фото: primorsky.ru

Прошедшее богослужение стало прощальным для митрополита Вениамина. Как писала «Комсомолка», владыка попросил об уходе на покой ещё до Нового года. А вот для нового молодого митрополита Владимира рождественская литургия стала первой на приморской земле. По окончании богослужения новый глава приморской епархии с теплыми словами обратился к Вениамину.

– Вашим архипастырским словом и благословением утверждались новые общины, строились храмы, создавались монастыри, развивались все направления церковной жизни. Ваше имя, дорогой владыка Вениамин, золотыми буквами вписано в историю не только Приморской митрополии и Владивостокской епархии. Вас знают широко и на Дальнем Востоке и в пределах Русской Православной церкви. В своё время, дорогой владыка, мне посчастливилось учиться в Духовной семинарии по учебным пособиям, которые вышли из под Вашего пера, - приводит слова Владимира пресс-служба епархии.

Для митрополита Владимира это богослужение стало первым в новом сане. Фото: primorsky.ru

Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с православным праздником.

- Это особый праздник, который дарит свет надежды и любви. Он объединяет, обращает нас к истокам древних традиций России, укрепляет веру в лучшее. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и успехов во всех ваших благих начинаниях, - пожелал он жителям края.

Свое поздравление Олег Кожемяко выложил на своем аккаунте в Instagram.

В Покровский собор пришло несколько сотен человек. Фото: primorsky.ru

Как ранее писала «Комсомолка», митрополита Владимира в миру зовут Михаил Самохин. Родился он 18 ноября 1979 года. Сейчас митрополиту Владимиру 39 лет, и его возраст вдвое меньше ушедшего на покой митрополита Вениамина. Последний в 2018 году отметил своё 80-летие. Одновременно с этим свое 120-летие отпраздновала и Владивостокская епархия.

Михаил Самохин родом из Рязанской области. На Дальний Восток митрополит Владимир попал в 2014 году: Священный Синод от 30 мая назначил его Преосвященным Читинским и Краснокаменским. Уже 25 декабря этого же года Священный Синод принял решение назначить его главой Забайкальской митрополии.

Спустя два года митрополит Владимир стал Преосвященным Хабаровским и Приамурским.

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