2019-01-07T08:32:24+03:00
Общество

Во Владивостоке снова изменят схему автомобильного движения

Юрий Трутнев предложил несколько вариантов борьбы с транспортными заторами
Артём КАБАНКОВ
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Центр Владивостока уже много лет сковывают бесконечные пробкиЦентр Владивостока уже много лет сковывают бесконечные пробкиФото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ
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Схему дорожного движения во Владивостоке пересмотрят в очередной раз. Об этом полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал в интервью «Российской газете».

Вице-премьер посетовал на то, что главный город Приморья (а по совместительству – дальневосточная столица) слишком неудобен для водителей. Сложный рельеф, перегруженность автомобилями, узкие улицы – все это становится причиной многочисленных пробок.

– Трудно проехать в центре, машины припаркованы кое-как, вдоль обочины, стоянок нет. Я уже поручил министру транспорта Евгению Дитриху разработать варианты решения этой проблемы. Что-то надо сделать со стоянками, с регулированием движения на перекрестках, - рассказал он.

Юрий Трутнев добавил, что одним из вариантов решения проблемы является строительство многоуровневых развязок – как в крупных мегаполисах. Еще одно предложение – строительство объездной дороги через мыс Эгершельд. Когда конкретно начнется работа по изменению схемы движения, пока неясно – чиновники только продумывают варианты.

Юрий Трутнев не исключил появление во Владивостоке многоуровневых развязок Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Трутнев не исключил появление во Владивостоке многоуровневых развязокФото: Евгения ГУСЕВА

Стоит отметить, что за последние годы схему движения во Владивостоке меняли уже несколько раз. Из последнего – введение односторонней езды в центре города, которое произошло несколько лет назад. Предполагалось, что это позволит снизить загруженность основных магистралей. Ничего подобного не случилось – в часы пик центр приморской столицы по-прежнему «стоит». Кроме того, нововведение усложнило пешеходную логистику, что так же вызывает недовольство у горожан.

Немаловажный вопрос, которого также коснулся Трутнев – это работа общественного транспорта во Владивостоке. Полпред отметил, что изменения в схеме автомобильного движения не должны создавать проблемы для автобусов.

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