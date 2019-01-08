Матроса из Приморья третьи сутки ищут у берегов Камчатки

На рыбопромысловом судне «Простор» из Владивостока, которое ведёт сейчас промысел у берегов Камчатского края, произошло чрезвычайное происшествие. Экипаж уже третьи сутки ищет матроса, упавшего в Охотское море.

Корреспондент «КП»-Владивосток выяснил подробности в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Сегодня, 8 января, они рассказали, что ЧП произошло 6 января, примерно в 60 милях от села Усть-Хайрюзово. Информация поступила в подцентр в 15 часов камчатского времени 6 января, при этом капитан не запрашивал дополнительную помощь.

- Это произошло в самом начале залива Шелихова – там узкое место между магаданской и камчатской территориями. Матрос 1975 года рождения упал со слипа. Его даже сумели поднять, но он выскользнул из куртки и на глазах у всего экипажа снова ушёл под воду, - рассказал сотрудник морского спасательного подцентра.

По его словам, температура воды в Охотском море сейчас - ноль градусов, поэтому шансы найти человека живым ничтожны. Но поиск продолжается, с перерывами на ночь. Экипажу «Простора» помогают работающие рядом рыбопромысловые суда «Технолог Саркисов», «Георгий Московский», «Бородино» и «Баженовск».

Порт приписки «Простора» - Владивосток. Владельцем рыболовного траулера 1982 года постройки, судя по базе данных водного транспорта России, является ЗАО «Пасифик» Марин».