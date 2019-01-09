«Приморская рыба»: программа продолжится в 2019 году, но продукция подорожает

Сегодня, в первый рабочий день 2019 года, в эфир радио «Комсомольская правда» вновь вышла программа «Что приморцу хороШоу». Ведущие Илья Кузнецов и Алексей Самуськов расспросили известных приморцев, как они отдохнули с 1 по 8 января, а также обсудили новости и актуальные темы.

Одним из первых на телефонную связь вышел президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов. Он подчеркнул, что в их семье есть традиция - встречать Новый год несколькими поколениями:

- К тому же 2 января у моего внука был День рождения, ему исполнилось 5 лет. То есть отдыхали в тесном семейном кругу, здесь, в Приморском крае. Благо, сегодня достаточно комфортных мест для отдыха, где есть инфраструктура и для детей, и для взрослых.

Мартынов добавил, что о рабочих вопросах тоже не забывал и успел с 1 по 8 января составить план на весь 2019 год:

- Тем более что в рыбной отрасли занятость постоянная, 24 часа в сутки. Сегодня идёт минтаевая путина, добывают краба в море.

Ведущие напомнили о социальной программе «Приморская рыба», которая стартовала в прошлом году по инициативе главы региона Олега Кожемяко. В городах и районах края по соглашению предпринимателей с поставщиками рыбы в ряде магазинов стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49, минтая – 75, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130. Максимальная стоимость банки консервированной сардины (иваси) – 55 рублей, а скумбрии – 56.

Сегодня в эфире «Комсомолки» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края отметил, что программа продолжится и в наступившем 2019 году. Правда, не исключён рост цен.

- Думаю, что и количество магазинов расширится, и ассортимент продукции в рамках программы «Приморская рыба». А по ценам будем смотреть. Вы заметили, наверно, что цены на бензин уже растут, поэтому и на топливо в море, очевидно, будет расти цена. Для рыбаков это будет, наверно, ещё и год повышения платы за водно-биологические ресурсы: проект федерального закона подготовлен, изменения в налоговый кодекс. Причём это будет существенное повышение платы для рыбаков. Всё это, конечно, отразится на стоимости рыбопродукции.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, за первую неделю 2019-го рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн минтая и сельди. Это на 1,7 тысячи тонн больше, чем в начале января прошлого года.