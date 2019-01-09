Приморцы о росте цен на топливо: Пока ехали до колонки, бензин подорожал

В Приморском и Хабаровском краях цены на топливо растут вверх практически на всех заправочных сетях. Предприимчивые местные жители попытались запастись бензином впрок, однако запасов хватило ненадолго. Корреспондент «КП» - Владивосток» пообщался с автолюбителями и узнал мнение автомобилистов по поводу индексации топлива.

Анекдот про кредит на бензин стал вновь актуальным в связи с ростом цен на топливо в ДФО. Бензин в Приморье и Хабаровском крае в среднем подорожал на 70 копеек. Сильнее всего изменилась стоимость дизеля, цена которого подскочила почти на 3 рубля по сравнению с летом. Участники популярных автомобильных сообществ и пользователи социальных сетей негодуют из-за увеличения стоимости горючего.

- Вот вам и столица Дальнего Востока, дальше цены на квартиры поползут и всё остальное, - делятся автолюбители.

- К лету до 100 рублей за литр догонят, ужас, ничего святого, - сетуют обыватели.

- Вы ещё на Камчатке не видели цен, там давно бензин по 50, - успокаивают их доморощенные экономисты.

О «приятном сюрпризе» на заправке рассказал житель Владивостока. Автомобилист Сергей Александров приехал на автозаправочную станцию в районе 14-го километра. Очевидец поделился, что стоимость была прежняя, но подъехав к колонке, мужчина узнал, что идёт переоценка, и АЗС временно не работает. Вернувшись минут через сорок, водитель ознакомился с новыми расценками, однако крайне удивился росту цен по пути.

- Пока ехал до колонки, продали топливо по другой цене. Вернулся к табло с ценами - о чудо! - топливо выросло ещё на 2 копейки, - поделился впечатлениями Сергей.

«Комсомолка» провела опрос среди жителей разных городов Дальнего Востока и отследила среднюю стоимость топлива на примере АИ-95 и дизеля.

Во Владивостоке 95-й бензин варьируется от 43,30 до 48,57. Дизельное топливо достигло в городе максимальной отметки в 51,97 за литр.

В Уссурийске автозаправочные станции предлагают АИ-95 от 42,50 до 43,57. В Дальнегорске максимальная цена АИ-95 достигает 45 рублей.

В Спасске-Дальнем АИ-95 стоит 42,50; дизельное топливо обойдётся от 46,83 до 47,50 рублей.

В Хабаровске 95-й бензин стоит от 43,13, дизель продаётся от 45,58 до 47,48 рублей.

В Ванино АИ-95 в среднем стоит 47 рублей, дизельное топливо предлагают по 52 рубля за литр.

...Владивосток. Зима-2019.Фото: Скриншот сайта

Перед праздниками на заправках Владивостока наблюдался настоящий ажиотаж. Местные автолюбители выстраивались в очереди, заливая полные баки и припасая бензин в канистры. Сейчас на местных АЗС вполне спокойная обстановка, нехватки топлива не наблюдается.

Если не считать свежего сигнала от автомобилиста Олега К.:

- Впервые видел, чтоб на заправке, а речь идёт о Занадворовке, дизельное топливо не давали. Потому что оно, оказывается, только для юридических лиц. А вы сталкивались с таким? - задаётся вопросом житель Хасанского района.

КСТАТИ

Ещё в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали, что увеличение НДС, рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов на бензин и дизельное топливо может привести к тому, что цены на топливо в январе 2019 года возрастут на 7 - 8 процентов. Если в 2018 году в цене литра бензина доля налогов, включая акцизы, составляла примерно 65 %, то с 2019 года государство получит уже 71 %.