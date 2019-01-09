В Приморье началась проверка после падения матроса с траулера «Простор»

У берегов Камчатского края сегодня с наступлением рассвета продолжился поиск матроса рыболовного траулера «Простор», портом приписки которого является Владивосток. Как уже сообщала «Комсомольская правда», ЧП случилось 6 января на глазах экипажа судна: мужчина 1975 года рождения упал со слипа. Его сумели выловить из воды, но он всё-таки выскользнул из куртки и упал обратно.

В морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского корреспонденту «КП»-Владивосток» сегодня сообщили, что матрос до сих пор не найден. Температура воды в Охотском море на севере Камчатского края по-прежнему ноль градусов, и найти человека живым нереально.

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева рассказала, что сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося:

- Идёт процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УПК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи работают в Приморском крае, где находится компания-судовладелец – в том числе проверяют данные по экипажу.

В интересах следствия представитель ведомства не стала называть компанию, которой принадлежит судно. В то же время собеседница подчеркнула - это не ЗАО «Пасифик Марин», который фигурирует в открытых интернет-источниках как владелец «Простора».

В поиске пропавшего моряка участвуют ещё несколько судов: «Технолог Саркисов», «Георгий Московский», «Бородино» и «Баженовск».