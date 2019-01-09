Тревожные праздники: за новогодние каникулы в Приморье произошло почти 200 пожаров

Зимние праздники в Приморье отметились небывалым числом пожаров. Особенно «жарко» было в новогоднюю ночь – буквально после боя на пожарных обрушился целый шквал тревожных звонков. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-«Приморье» рассказал пресс-секретарь краевого управления МЧС Михаил Исаметов.

– Уже в первые минуты Нового года во все пожарные части края стали поступать сообщения о пожарах. Где-то было даже несколько вызовов... За ночь произошло порядка 40 происшествия. Пожарные бригады работали всю ночь, - рассказал он.

Неосторожное использование пиротехники - одна из основных причин пожаров. Фото: pixabay.com\Free-Photos

Неудивительно, что одной из основных причин возгораний стало неосторожное обращение с пиротехникой – хотя хватало самых разных инцидентов. Всего за каникулы в Приморье произошло 197 пожаров. Из огня сотрудники МЧС спасли 82 человека. Наиболее серьезными происшествиями отметился Владивосток. На Рождество, например, вспыхнула овощебаза на Снеговой; площадь пожара составила почти 500 «квадратов». Еще одно ЧП произошло на улице Адмирала Кузнецова. Пожарные эвакуировали из горящего дома 15 человек – 10 взрослых и 5 детей.

Впрочем, некоторые пожары в Приморье закончились трагически – в Спасском и Кировском районах края в пламени погибло 2 человека.

Еще одна праздничная напасть работников МЧС – это рыбаки. Любители зимней наваги постоянно выезжают на лед, несмотря на запреты. Итог у доброй части этих историй одинаков: лед трескается, машина тонет, рыбак страдает. Несмотря на аномально теплую зиму, число подобных историй только растет.

Чаще всего владельцы утонувших машин не обращаются в МЧС. Фото: youtube.com

Как пояснил Михаил Исаметов, статистики подобных происшествий спасатели не ведут. Сделать это просто невозможно: зачастую автомобилисты обходятся своими силами, полагаясь на помощь других рыбаков или эвакуаторщиков. Однако то, что таких историй много – это бесспорный факт.

– Вообще, эти праздники выдались тревожными. Много всего было. В Красноармейском районе, например, три человека потерялись в лесу – их, к счастью, нашли и доставили в безопасное место. Радует, что действительно серьезных происшествий было не так много, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Исаметов.