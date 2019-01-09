2019-01-09T10:13:16+03:00
Общество

В конце недели на Приморье может обрушиться снегопад

Синоптики пока не дают точного прогноза
Артём КАБАНКОВ
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Снега, обещают синоптики, будет немного. Но 100-процентной гарантии дать пока не может никтоСнега, обещают синоптики, будет немного. Но 100-процентной гарантии дать пока не может никтоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Не исключено, что в конце недели в Приморье наконец-то выпадет снег. Синоптики, впрочем, обнадеживают: осадков, в случае чего, будет не так много. Точного прогноза специалисты пока дать не могут.

Информацию о том, что на регион надвигается снегопад, сообщил погодный портал Windy.com. Специалисты популярного сайта обещают выпадение осадков в воскресенье, 13 января. Согласно их прогнозу, в течение ближайших 10 дней в Приморье может выпасть до 4 миллиметров снега.

В то же время, специалисты «Примгидромета» дают совершенно противоположный прогноз: снега в воскресенье не ожидается. По данным ведомства, погода в крае будет пасмурной – но без осадков. Январский циклон, который зарождается в Японском море, также обойдет Приморье стороной – так что минимум до 15 января никакие снеговики жителям региона не светят.

«По статистике, если ноябрь, декабрь и январь оказываются малоснежными, то таким же с вероятностью в 80% будет февраль. Во Владивостоке бесснежные зимы случаются раз в пять-семь лет, а в 1990-1991 годах снега не было в течение шести холодных месяцев», - приводит выкладку специалистов портал «Примпогода».

Оба источника считаются довольно надежными, так что возникает резонный вопрос – кто же прав? Ситуацию «Комсомолке» прояснил пресс-секретарь «Примгидромета» Виктор Чулков.

– В воскресенье над Приморским краем пройдет атмосферный фронт. Погода будет пасмурной. Действительно, есть вероятность выпадения осадков во Владивостоке и в нескольких районах края. Однако она небольшая, а снега (если он выпадет) будет совсем немного, - пояснил он.

Так что приморские синоптики пока отрицают возможность серьезного снегопада. Насколько этот прогноз окажется реалистичным, жители края узнают уже через несколько дней.

В Приморье снега не было с конца ноября. В конце осени на край обрушились сразу несколько циклонов; сильнее всего досталось приморской столице. При этом самые серьезные осадки в регионе наблюдались еще в конце октября. А вот приморская зима в этом году оказалась на редкость бесснежной.

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