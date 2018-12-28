Чем порадовать родителей на Новый год?

Новый год – время праздничных хлопот, салата оливье и, конечно, подарков. Обычно, все озабочены поиском презентов для детей и друзей, с этим все более менее просто. Дети будут в восторге от игрушек, ну а друзьям можно найти много приятных и полезных мелочей. Но самым родным и близким – родителям, угодить очень трудно, и именно их хочется порадовать больше всего. Мы решили вам немного помочь и сделали обзор подарков для родителей.

ДЛЯ ДУШИ

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Фотоальбом

Большинство наших родителей по старинке хранят тысячи снимков семьи и друзей, попавшие в уникальные семейны еархивы. У некоторых карточки складываются в стопки и пылятся на антресолях. Чтобы родители могли предаться хорошим воспоминаниям, можно подарить им новый фотоальбом с уже вложенными старыми фотокарточками. А можно пойти еще дальше - оцифровывать старые фотографии и подарить цифровую фоторамку, где все снимки можно будет просмотреть в режиме слайд-шоу.

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Подарок по увлечению

У каждого есть хобби. Поэтому можно подобрать подарок по увлечению родителей: набор инструментов, вышивка, пакетики с семенами цветов или тематическая книга – подарки полезные и практичные. Такие презенты покажут родителям, что вы знаете и помните об их любимых занятиях, внимательны к ним.

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Комплект Спутникового ТВ

Если родители живут за городом, или у них есть дача, отличным подарком может стать комплект Спутникового ТВ. Например, Спутниковое ТВ МТС предлагает сейчас расширенный пакет каналов, включая много фильмовых. Теперь они смогут смотреть не только привычные ток-шоу на центральных каналах, но и множество фильмов на любой вкус от мировой и советской классики до новейших сериалов, каналы про путешествия и хобби: побывать в Африке, не выходя из занесенного снегом дома, или распланировать посадки многолетников в январе — отличный способ провести новогодние праздники и скоротать зиму.

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Поездка

Иногда людям больше всего не хватает элементарного отдыха. Если позволяет бюджет, можно подарить родителям поездку куда-либо. Причем не важно, будет ли это путешествие в другую страну или на местную базу отдыха или санаторий. Если получится подобрать место с качественным сервисом и условиями, родители, несомненно, останутся вам благодарны за предоставленную возможность отдохнуть с комфортом. А если вы сможете составить им компанию – отдых получится незабываемым!

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

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Гаджеты для дома

С каждым годом появляются новые устройства, которые облегчают наше существование в бытовых условиях. Это, так называемые, домашние гаджеты. Например, электрические зубные щетки, роботы пылесосы, дистанционные выключатели, умные телевизоры, холодильники и многое другое. Подарить родителям «умный дом» – это не фантастика, а реальность.

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Клининговая служба

«Как Новый год встретишь – так его и проведешь». С этой поговорки начинаются предновогодние уборки. Чтобы родители не тратили на нее сил, можно либо помочь самим, либо заказать уборку в клининговой службе. Профессиональные уборщики справятся со всем быстро и качественно. У родителей останется больше времени на приготовление новогоднего стола и больше энергии для празднования Нового года.

ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

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Мастер-класс на парные танцы

Даже если родители уже в почтенном возрасте, найти подходящий танцевальный мастер-класс не составит труда. Конечно, чемпионами становится никто не заставляет, зато танцы отлично влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают держаться в тонусе и поднимают настроение.

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Парные футболки

Если у родителей хорошее чувство юмора, подарком могут стать парные футболки с необычными надписями. Можно найти как готовые варианты, так и сделать самому, воспользовавшись услугами фотосалонов.

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Набор из необычной еды

Заказать в интернете можно не только одежду и гаджеты, но и даже еду. В подарок на просторах сети легко подобрать наборы на любые вкус, размер и кошелек. Можно принести родителям корзинку экзотических фруктов, которые растут на далеких тропических островах. Или найти коробочки со сладостями 90-х, чтобы вспомнить времена Pepsi и жвачки Loveis.