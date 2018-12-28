2018-12-28T09:14:55+03:00
Общество

В Находке закрыли единственный кинотеатр

Не исключено, что взамен него откроют два других
Артём КАБАНКОВ
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Других кинотеатров в Находке не было. Фото: kinoprim.ruДругих кинотеатров в Находке не было. Фото: kinoprim.ru
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Находка осталась без последнего кинотеатра. На днях в городе закрылся единственный киноцентр – «Иллюзион Парк-Находка», который располагался в торговом центре «Находка Мега». Конфликт двух собственников привел к тому, что перед Новым годом жители города лишились одного из немногих развелечений.

Кинотеатр в торговом центре открылся почти полтора года назад, летом прошлого года. Он оказался настоящим подарком для горожан – семь залов, современное оборудование. Другие заведения в городе этим похвастать не могли. Тем более, чего этой зимой в Находке закрылись сразу два кинотеатра – «Русь» (самый большой в городе) и «Буревестник». Оба они также принадлежали сети «Иллюзион», и, судя по всему, исчезли, чтобы не создавать конкуренцию кинотеатру в торговом центре.

Однако, как рассказал корреспонденту «Комсомолки» рассказал гендиректор «Иллюзиона» Антон Алексеенко, уже примерно год «Находка Мега» фактически выживает кинозал со своей территории. Вопрос упирался в деньги – якобы руководство торгового центра требовало от арендатора выплачивать ему какие-то суммы сверх договора. Еще одна причина – постоянные конфликты на почве пожарной безопасности в торговом центре. В «Иллюзионе» утверждают, что «Находка Мега» нарушала ряд норм, из-за чего в случае ЧП кинотеатр стал бы довольно опасным местом.

– 25 декабря у нас просто-напросто отключили свет, а вход в кинотеатр заблокировали. Нам в конечном итоге удалось договориться с руководством торгового центра, и мы начали вывозить оборудование. Откровенно говоря, мы просто беспокоились за его сохранность. При этом на следующий день, когда мы продолжили вывозить технику, нам снова заблокировали вход. Снова пришлось вступать в переговоры с «Находкой Мега», – рассказал Антон Алексеенко.

При этом в руководстве торгового центра ситуацию пока не комментируют.

Кинопрокатчики уверяют: руководство торгового центра требовало денег и нарушало правила безопасности. Так это или нет, будет выяснять суд. Фото: akhodkamegaplus.beboss.ru

Кинопрокатчики уверяют: руководство торгового центра требовало денег и нарушало правила безопасности. Так это или нет, будет выяснять суд. Фото: akhodkamegaplus.beboss.ru

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Находки, власти города следят за ситуацией.

– Мы обеспокоены тем, что перед зимними праздниками остались без кинотеатра. Понимаем, что горожане недовольны. К сожалению, мэрия ничего не может здесь сделать – это спор двух хозяйствующих субъектов. Но оптимизм есть. По неподтвержденной информации, сеть «Иллюзион» может возродить старые кинотеатры – «Русь» и «Буревестник». Есть такая вероятность, - сообщил представитель мэрии.

Судя по всему, разрешится спор кинотеатра и торгового центра только в суде. В «Иллюзионе» уже заявили о том, что намерены обратиться в правоохранительные органы. Чем закончится эта история, можно только гадать.

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