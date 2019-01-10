Компания Владимира Николаева выиграла суд у мэрии Владивостока

Один из самых известных долгостроев Владивостока скоро снова оживет. Административный комплекс «Оушен сити» на Тигровой, 23Б, который несколько лет назад «заморозили», продолжат строить.

«Мертвая» стройка на Тигровой (через дорогу от гостиницы «Версаль») за последнюю пару лет успела стать неотъемлемой частью пейзажа. В 2016 году администрация Владивостока запретила строительство, признав его самовольным. Частично возведенное здание опустело. О том, что когда-то там кипела работа, напоминал только одинокой стоящий кран да кучи стройматериалов.

Как оказалось, под занавес 2018 года застройщику удалось отменить решение. Хозяевами стройки является не кто-нибудь, а компания «ИнвестСтрой», связанная с бывшим мэром Владивостока Владимиром Николаевым.

История эта тянется уже несколько лет. Впервые разрешение на строительство административного центра на Тигровой выдали в 2012 году. Через некоторое время его отозвали. Этот процесс повторялся несколько раз, вплоть до окончательного запрета на строительство. В деле оказалась задействована даже прокуратура.

Основной причиной стало самовольное строительство. В мэрии утверждали, что после отмены разрешения на стройку административный центр продолжили возводить. «Инвестстрой» успел возвести несколько этажей. Этот факт обнаружили в ходе проверки; после этого все работы на объекте полностью прекратили.

«ИнвестСтрой» с запретом не согласился – и пошел в Приморский арбитражный суд. Процесс завершился победой строителей.

Как следует из заключения суда, на деле у мэрии не имелось оснований для отмены разрешения на строительство. Все документы у застройщиков были в порядке. В то же время, признать постройку самовольный можно только через суд. Строительная компания заявила, что администрация Владивостока все решила без обращения в соответствующие инстанции. Фактически чиновники заменили собой суд. Справедливости ради стоит отметить, что позицию «ИнвестСтроя» подтверждает ряд документов.

В конечном итоге, запрет стройку отменили.

«Признать недействительным постановление администрации г. Владивостока от 17.11.2016 № 3288. Решение в данной части подлежит немедленному исполнению. Взыскать с Администрации города Владивостока в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» 3000 рублей расходов по уплате государственной пошлины», - гласит постановление арбитражного суда Приморского лета.

Впрочем, окончательную точку в битве за долгострой ставить еще рано. Мэрия еще может обжаловать решение арбитража – что случится почти наверняка. Так что вся эта история может затянуться еще на несколько месяцев. Но, думается, уже в ближайшее время стройка на Тигровой снова начнет функционировать.

Компания «ИнвестСтрой» связана с опальным экс-мэром Владивостока Владимиром Николаевым. Не так давно она закончила строительство многоэтажного ЖК «Магнум» на улице Володарского, который в народе прозвали «башнями-близнецами». После того, как там не смогли продать достаточное количество квартир, Владимир Николаев заявил, что в «Магнуме» откроют отель.