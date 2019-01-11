Отменили еще один рейс из Владивостока в Москву

Жители Приморья лишились еще одного рейса в Москву. На этой неделе крупная авиакомпания «ИрАэро» прекратила перелеты в столицу.

Как сообщила «Комсомолке» представительница авиакомпании, такое решение приняло руководство. Причина проста – это направление просто не окупается. После новогодних праздников пассажиропоток в Москву катастрофически снизился – и из прекратили. В ближайшее время планов возобновить полеты нет.

Между тем, в авиакомпании не исключают: полеты могут возобновить уже весной. То же самое сообщают в администрации Приморского края. Об этом рассказал начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий.

– Авиакомпания планировала летать из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург в «высокий» сезон, включая предновогодние дни и праздничный период. 10 января «ИрАэро» по плану приостановила полеты из Приморья. Весной компания намерена возобновить полеты: в этот сезон спрос на авиабилеты традиционно увеличивается. Рейсы будут выполняться из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург, - приводит его слова пресс-служба приморской администрации.

Сейчас в столицу из Владивостока летают всего две авиакомпании – «Аэрофлот» и «Россия». Дефицита билетов в этом направлении нет.

Стоит отметить, что в последние месяцы у компании «ИрАэро» - сплошные проблемы. В декабре она прекратила перелёты в города Китая. Приморцы теперь е смогут воспользоваться маршрутами Владивосток - Санья и до Хайкоу, что находится на острове Хайнань. Это произошло из-за задолженности и систематических нарушений графика платежей туроператором «Жемчужная Река».