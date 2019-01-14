Глава департамента внутренней политики Приморья подал в отставку

В приморской администрации – новые перестановки. На этой неделе «белый дом» покинет глава департамента внутренней политики Павел Ясевич.

Чиновник написал заявление по собственному желанию. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе администрации края.

– Павел Евгеньевич выходит в отпуск с последующим увольнением. Он переезжает в другой регион, на новое место работы, - пояснила представительница «белого дома».

Где именно будет работать экс-директор департамента внутренней политики, в администрации не сообщают. Однако, по информации ряда источников, чиновник переедет в Красноярский край. Там он будет работать в новой команде свеженазначенного губернатора Александра Усса.

Павел Ясевич проработал в приморской администрации три года. Чиновник – коренной приморец: он родился во Владивостоке в 1979 году. Время работы Ясевича запомнилось краю как довольно неспокойное: в регионе то и дело проходили крупные митинги. Люди протестовали против коррупции, против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС и так далее. Ряд мероприятий власти очень жестко разгоняли – то с помощью ОМОН, то с помощью агрессивных казаков. Благодаря этому Приморье «прославилось» на всю страну: о действиях краевых силовиков тогда писали все российские СМИ. Не исключено, что после назначения нового руководителя краевая администрация поменяет подход к общению с недовольными гражданами.

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