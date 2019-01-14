«Газель перевернулась, мы выбирались через люк»: подробности ДТП во Владивостоке

Сегодня, 14 января, в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» обсудили резонансное ДТП прошедшей пятницы и его последствия. Уголовное дело полицейские пока не возбуждали – они ещё разбираются в деталях массовой аварии и ждут заключения судмедэкспертов в отношении 23-летнего водителя, который в час пик выехал из тоннеля после Золотого моста и понёсся по улице Некрасовской. Неуправляемый автомобиль Toyota Crown сначала врезался в набитую пассажирами «Газель», а потом зацепил ещё 4 машины. С места происшествия пострадавших увозили несколько бригад скорой помощи и водители-добровольцы.

Среди тех, кто около 19 часов возвращался домой в той злополучной маршрутке №38, - Ольга Клименто с 10-летней Алиной и 12-летним Артуром. Она рассказала по телефону, что только два раза в неделю ездит с детьми этим маршрутом, когда забирает сына с дополнительных занятий, - по средам и пятницам. И, к несчастью, так получилось, что именно они попали в ДТП.

"Вдруг – сильный удар, никто не ожидал", - рассказала Ольга Клименто "Комсомольской правде"Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Мы ехали с Семёновской домой, на проспект Красного Знамени. Ехали сидя, и ещё человек пять стояли возле меня. Вдруг – сильный удар. Никто этого не ожидал. Машину развернуло, она упала. Когда «газель» перевернулась – там было всё вперемешку, и люди тоже. Вообще свет выключился, полная темнота. И получилось так, что мой ребёнок упал вниз лицом, и на неё свалился взрослый мужчина в годах. Дочь плачет, зовёт: «Мама! Ты где?!», ничего не понимает. Артур сидел впереди, за спиной водителя. Сначала тоже упал, но быстро встал на ноги и тоже орёт: «Мама! Ты где?!». Я сказала выходить быстрей из автобуса. Он вышел, а младшую зажали, она упала вниз лицом. Я кричу: «Отдайте мне ребёнка!». Кое-как достали её. Машина упала на дверь, и мы все выходили через люк, а там ещё водитель кричал очень сильно: «Помогите, мне больно!». И когда его вытащили, у него было что-то с рукой. Вышли – а там уже несколько человек сидели на обочине, на асфальте. Все в шоке, ничего понять не могут. Я тоже не сразу почувствовала боль. В первую очередь проверила, у детей руки-ноги целы или нет. Когда подъехала первая скорая, я – к ним: «Помогите, ребёнку плохо – у него щёку раздуло до невозможности». Врач посмотрел и говорит: «Вы легко отделались, есть ещё хуже». Не знаю про остальных, но в этой же маршрутке ехала моя знакомая – у неё перелом ключицы, - вспоминает Ольга, время от времени переводя дух, потому что больно говорить.

У неё и детей – сотрясение мозга. Кроме того, медики «тысячекоечной» больницы зашивали Артуру травмированную губу, а у самой Ольги – ещё и внутренняя гематома. Врачи предлагали лечиться в больнице, но она уехала домой с детьми, которых не с кем оставить. Теперь пьёт антибиотики и сама себе ставит уколы. Собеседница добавила, что в салоне «газели» не было ремней безопасности для пассажиров.

На месте массовой аварии допоздна работали сотрудники МВД и МЧС, бригады скорой помощи. Фото: 25.мвд.рф

На вопрос ведущих прямого эфира, нужна ли семье какая-то помощь, ответила, что необходимо пообщаться с психологом и с юристом. Редакция «Комсомолки» уже занимается этим вопросом.

На связь со студией вышел также главный врач Владивостокской клинической больницы №2 Вячеслав Глушко, который рассказал: в «тысячекоечной» на сегодняшний день остаются 6 пациентов из тех, кто пострадал именно в ДТП на Некрасовской.

- Один из них, водитель маршрутки, после операции находится в реанимации. У него тяжёлая травма. Руку пытаемся спасти. В принципе кровоток восстановили и делаем всё возможное. Сейчас главное, чтобы он вышел из шока, - отметил главврач.

Также он посоветовал Ольге Клименто обраться в детскую краевую психиатрическую больницу на улице Жигура. Там Алине и Артёму окажут полноценную психологическую поддержку и проведут реабилитацию.

Комментарий юриста

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Опора» Приморского края Алексей Ананьев:

- Пристёгиваться ремнями безопасности в общественном транспорте в России не принято. К тому же раньше это было и не нужно. Но то раньше. Теперь всё не так. В правилах дорожного движения чётко сказано: водителю запрещено перевозить непристегнутых пассажиров, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни. Это касается всех - и маршрутных такси, и даже автобусов. Иначе водителя оштрафуют на 500 рублей, а каждого из непристегнутых пассажиров - на 100.

Вместе с тем этот пункт не касается моделей, где конструкторы вообще не думали ни о каких ремнях: раз этой системы защиты там нет, то и претензий быть не может. Хотя в России, в том числе и в Приморье, уже появились большие автобусы, в основном экскурсионные, где всем пассажирам есть чем пристегнуться. Да и в большинстве импортных микроавтобусов ремни предусмотрены. Правда, хозяева предпочитают их снимать, чтобы не морочиться. Но это уже считается нарушением.

И еще надо понимать, что при ДТП в случае травмирования или гибели непристегнутых пассажиров маршрутного такси или автобуса, где конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, следователи должны устанавливать, была ли причинена травма или наступила гибель пассажира именно от того, что пассажир был непристёгнут, а не по иным причинам. Но это можно установить только путем проведения определённого комплекса следственных действий и сложных экспертиз.

Сам по себе факт того, что пассажир был непристёгнут, не может считаться причиной наступивших последствий в виде травмы или смерти. Между причиной и последствиями должна быть причинно-следственная связь.

При ДТП с участием маршрутного такси, которое перевернулось, надо устанавливать в отношении каждой конкретной травмы каждого пассажира, в результате чего она возникла.