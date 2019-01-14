Приморцам рассказали всю правду о центре ядерных отходов

Сегодня во Владивостоке прошел пикет против постройки в крае центра транспортировки ядерных отходов. Во всяком случае, так заявили его организаторы – приморские коммунисты. На деле все вышло совсем не так. Повестка, по сути, поменялась кардинальным образом. О том, как пытались протестовать в приморской столице – в материале «Комсомолки».

Хранить ничего не будут. Ну, почти

О том, что в Приморье начнут строить центр перевозки и кондиционирования (компактной упаковки) радиоактивных отходов, стало известно в конце прошлого года. Его планируют возвести к 2020 году. При этом новости о самой возможности появления подобного объекта не на шутку перепугала приморцев. Центр тут же окрестили «ядерным могильником», активные граждане начали бурно строчить петиции – в общем, переполох поднялся нешуточный. Не остались в стороне и приморские коммунисты. Сегодня они провели пикет на привокзальной площади Владивостока. Людей на него пришло совсем немного – всего несколько десятков.

Примечательно, что главным спикером мероприятия стал не организатор – депутат гордумы Евгений Ляшенко. В основном с людьми общался главный инженер «Дальневосточного центра по работе с ядерными отходами» («ДальРАО») Владимир Панин. Строить центр ядерных отходов будет именно «ДальРАО». Инженер рассказал владивостокцам, как и для чего строят испугавший всех объект, что там будут перерабатывать… В общем, всю подноготную.

Главный инженер "ДальРАО" Александр Панин стал главным героем пикетаФото: Артём КАБАНКОВ

Итак, во-первых, «могильник» - это не могильник вовсе, а центр по упаковке и транспортировке радиоактивных отходов. Как можно догадаться, эти самые отходы там будут компактно складывать и увозить за пределы Приморья.

– Мы планируем полностью очистить край от скопившихся в нем радиоактивных отходов. Центр нужен для удешевления транспортировки и вывоза. У нас основная масса ядерного мусора – это грунт с места аварии в бухте Чажма, с ним уже больше 30 лет ничего не могут сделать. Все эти отходы мы будет уменьшать в объеме и спецэшелонами отправлять в могильники. Их два. Один находится в заброшенных соляных копях Красноярского края (у них глубина под 2 километра), один – на Урале, - рассказал Владимир Панин.

В Приморье никаких «фонящих» отходов храниться не будет – за исключением реакторных отсеков атомных подводных лодок. Их придется законсервировать до окончательного распада элементов (7-10 лет), после чего отсеки утилизируют. Ядерного топлива, по словам главного инженера «ДальРАО», в Приморье вообще нет. Его окончательно вывезли из региона несколько лет назад.

Казалось бы, причем тут Япония

Также не исключено, что в приморский центр доставят несколько подлодок с Камчатки. Дело в том, что к 2026 году там планируют окончательно закрыть местный центр переработки ядерных отходов. Так что Приморье останется единственной точкой на Дальнем Востоке, где смогут утилизировать АПЛ. Важный момент: после того, как все радиоактивные отходы утилизируют, центр ядерных отходов в бухте Сысоева закроют. Или законсервируют.

Никаких иностранных ядерных отходов (а именно этого сильнее всего опасаются жители края) в Приморье ввозить не будут.

– Я не знаю, почему пошли эти слухи, – рассказал Владимир Панин. – Единственный раз, наверное, когда мы с японцами в этом плане сотрудничали, был после аварии на «Фукусиме». Мы предлагали им очистить зараженную радиацией воду с помощью российского сорбента, нашей передовой технологии. При этом очистка должна была вестись в Японии. У нас просто нет инфраструктуры для работы с таким объёмом зараженной воды.

Японцы, впрочем, российскую разработку отвергли, предпочтя ей немецкое изобретение. Но даже тогда, как можно заметить, никто ничего не собирался ввозить в Приморье.

На пикет пришло несколько десятков человек. Основная "тусовка" проходила вот здесьФото: Артём КАБАНКОВ

Удивительно, но организатор пикета поддержал Владимира Панина. Евгений Ляшенко еще утром в эфире радио «Комсомольская правда» яро выступал против строительства центра ядерных отходов. К началу пикета он изменил свое мнение. По словам коммуниста, он пообщался со специалистами, и они объяснили ему, что ничего страшного приморцев не ждет.

– Многие боятся, что в край начнут везти ядерное топливо из-за рубежа (закон это позволяет). Но мне объяснили, что в Приморье нет даже инфраструктуры для этого. Однако представители КПРФ намерены проконтролировать процесс строительства. Мы войдем в общественный совет, который будет следить за созданием центра. Наша цель – не допустить нарушений и каких-то угроз жителям края. В совет, кстати, может войти любой приморец. Так что мы приглашаем туда активных земляков, – обратился Евгений Ляшенко к участникам митинга.

Евгений Ляшенко фактически переобулся на ходуФото: Артём КАБАНКОВ

«Вы всё врёте»

Однако ни подробный рассказ инженера «ДальРАО», ни увещевания коммуниста не произвели на участников митинга никакого впечатления. Большинство людей остались при своем мнении. Оно довольно простое: «Приморье травят радиацией, край превратят в один большой могильник, бытие тщетно». В адрес Владимира Панина некоторые собравшиеся проявляли натуральную агрессию: дескать, всё вы врёте, а правду нам никто не скажет.

– Я долгое время занималась экологической экспертизой в «Приморрыбводе». Насмотрелась всякого. Скажу так: закон у нас, что дышло. А Москве вообще не видно, что у нас тут, на окраинах творится. Поэтому я не верю в то, что все будет хорошо. Я не верю в то, что в центр ядерных отходов не начнут завозить радиоактивные грузы из Китая. На мой взгляд, лучше бы никакого центра у нас не было, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» участница митинга Александра Шалунова.

Александра Шалунова не верит властям.Фото: Артём КАБАНКОВ

В общем, пока общественная дискуссия по поводу центра траснпортировки ядерных отходов в Приморье напоминает разговор глухого с немым. Те, кто изначально понимал, в чем суть этого проекта, сейчас пытаются убедить оппонентов – без толку. Приморцы, свято уверовавшие в скорый приход ядерного могильника в Приморье, не обращают внимания на аргументы второй стороны. Чем все это закончится, сказать сложно. Небольшая надежда есть на общественный совет; возможно, ему удастся переломить патовую ситуацию.