Пустырь, детсад и турецкие бани: предыстория одного из самых абсурдных уголовных дел Приморья

В Приморье одной из самых нашумевших криминальных историй последних месяцев стало уголовное дело против Сергея Вязова, руководителя уссурийского спорткомплекса «Локомотив». Обвиняют его в растрате сравнительно небольшой суммы. Дело запутанное, во многом абсурдное; сторона защиты называет его сфабрикованным. О деталях этой истории «Комсомолка» очень подробно рассказывала в предыдущем материале.

Грандиозные планы

В основе этого уголовного дела лежит земельный спор с администрацией Уссурийска, начавшийся еще в 2017 году. Как рассказал «Комсомолке» Сергей Вязов, спорткомплекс «Локомотив» захотел расшириться – за счет постройки нового спортивного объекта. Для этого герой нашей истории обратился в компанию «Уссурийск Спорт Сервис», основанную его друзьями.

Строительство одиночного спорткомплекса было не особенно выгодным, так что фирма решила отгрохать целый микрорайон. Главным объектом в нем должен был стать спорткомплекс с тренажерным залом, крытым футбольным манежем и полем, финской баней, хамамом (турецкая баня), детской развлекательной зоной и кафе. Помимо этого, в проект входила постройка многоэтажных домов, частного детского сада и школы.

В общем, планы действительно грандиозные. Компания «Уссурийск Спорт Сервис» являлась резидентом Свободного порта Владивосток, и поэтому могла без аукциона получить в аренду земельный участок. Грубо говоря, прийти, получить разрешение властей и арендовать землю без лишних проволочек. Участок под это дело нашли – огромный пустырь на Выгонной улице.

Сергей Вязов два месяца отсидел в СИЗО. Фото: primfootball.ru

Вот только «Спорт Сервису» уссурийская мэрия практически сразу отказала. По мнению представителей самой компании – безосновательно. За предприятие вступилась Корпорация развития Дальнего Востока, начались судебные тяжбы. Процесс, в конечном итоге, выиграла мэрия Уссурийска. Бесконечные попытки Сергея Вязова и его друзей добиться получения земельного участка привели только к бесконечным проверкам «Локомотива». Всё в итоге закончилось статьёй УК и следственным изолятором (Вязов отсидел там два месяца).

«Переписывали на коленке»

Перед публикацией предыдущего материала редакция «Комсомолки» отправила запрос в уссурийскую администрацию. Мы попросили чиновников объяснить, почему они так яростно не хотели предоставлять земельный участок. Понять, так сказать, первопричину конфликта.

В мэрии от разговора решили не уходить. Чиновники довольно подробно изложили позицию городских властей. Как пояснила пресс-секретарь мэрии Уссурийска Ольга Тесленко, участок на Выгонной давно планировали отвести под школу и детский сад. Это и стало главной причиной для отказа.

- В микрорайоне «Междуречье» (в него входит Выгонная улица) ощущается серьезная нехватка учебных заведений. Там идет активная жилая застройка, а новых школ и садиков не появляется. Проект «Уссурийск Спорт Сервиса» фактически накладывался на городской проект. Кроме того, компания намеревалась построить частные учебные заведения – притом не очень большие. Они бы не закрыли потребности города, - пояснила представительница мэрии.

Совсем скоро, уверяют в мэрии, на вышеозначенном пустыре появятся школа и детский сад. Касаемо последнего: готовый проект детского садика в этом году купят в Якутске. Построить его планируют к 2021 году.

В мэрии уверяют, что собираются активно развивать "Междуречье" - и поэтому отказали "Уссурийск Спорт Сервис"

Второй, не менее важный момент. В администрации Уссурийска уверяют, что с самого начала «Уссурийск Спорт Сервис» повели себя не очень добросовестно. Дескать, первоначально спортивная часть комплекса была совсем небольшой – а основную площадь должны были занять тренажерный зал, бани, спа-салон… Школы же в проекте изначально не было: ее внесли спустя несколько дней после первого разговора с представителями мэрии. Проект же переписывали несколько раз, едва ли не на коленке. В общем, чиновники начали серьезно сомневаться в порядочности «Уссурийск Спорт Сервиса». Их можно понять – случаев, когда бизнесмены заявляют одно, а строят совсем другое, в Приморье хватает.

Вопросы за кадром

Все остальное – детали. Дело, которое рассматривали в арбитражных судах, тянулось довольно долго. Стороны спорили о видах допустимого строительства и прочих мало кому интересных вещах. Итог известен: тяжбу город выиграл.

Насколько позиция администрации соответствует действительности, сказать сложно. Действительно ли все было так, как описывают чиновники? Вопросов хватает. Например, о скором появлении нового детсада на Выгонной стало известно только в ноябре прошлого года – уже после того, как против Сергея Вязова возбудили уголовное дело. До этого о подобных планах администрации ничего не было известно.

Еще один интересный момент. В своем ответе администрация Уссурийска указала, что «Уссурийск Спорт Сервис» просил предоставить земельный участок бесплатно. Это едва ли соответствует действительности; как мы писали выше, компания претендовала именно на аренду земли. Без аукциона – так как, в общем-то, имеет на это право. Данный факт, в том числе, отражен в материалах арбитражного суда. Это мало похоже на бесплатное пользование землей.

В общем, что касается этого земельного спора, думается, без лукавства здесь не обошлось – что с одной, что с другой стороны. Здесь, впрочем, важно другое: закончилась эта история странным уголовным делом против Сергея Вязова. Как утверждает сам обвиняемый, серьезную роль в такой развязке сыграла конфронтация с мэром Уссурийска Евгением Коржом. Вязов уже успел отсидеть два месяца в СИЗО и выйти под подписку о невыезде. Расследование пока идёт ни шатко ни валко - у следователей нет ни улик, ни вообще какого-нибудь нормального материала для обвинений. Чем закончится эта запутанная история, сказать сложно.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Абсурд по-приморски: конфликт с мэром закончился для футбольного деятеля тюрьмой