Новое хранилище радиоактивных отходов в Приморье улучшит экологию региона

Центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов, который строится в Приморье, позволит решить в регионе экологические проблемы, связанные с «ядерным наследием». Особо гендиректор экологического правового центра Bellona Александр Никитин обратил внимание агентства РИА Новости, что этот проект не предполагает завоза в Приморье радиоактивных отходов извне, в том числе из-за рубежа.

Напомним, с 2017 года в Приморье в районе города Фокино строится регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Работы над объектом ведутся в бухте Сысоева, где сегодня хранятся в контейнерах твердые радиоактивные отходы, накопленные в результате эксплуатации кораблей и подводных лодок советского Военно-морского флота. Перед началом строительства центра были проведены общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. На слушаниях этот проект был признан экологически безопасным и необходимым для Приморья.

Ранее в январе ряд представителей общественности Приморья выступил против строительства этого центра, в который, по их утверждению, якобы будут завозиться радиоактивные отходы из Японии.

Александр Никитин напомнил корреспонденту, что в России есть два региона — Кольский полуостров и Дальний Восток, где с советских времен накоплено достаточно много радиоактивных отходов, оставшихся, прежде всего, от деятельности ВМФ.

- И сейчас идет работа, направленная на то, чтобы избавиться от этого наследия, связанного с радиоактивными отходами. Избавиться методом строительства таких современных центров, которые отвечают всем требованиям безопасности, - сообщил эколог.

Эксперт пояснил важность сооружения нового центра для улучшения экологии Приморья. Этот объект строится только для того, чтобы перевести в безопасное состояние накопленные радиоактивные отходы - в частности, отсеки атомных подводных лодок, части атомных надводных кораблей, оставшихся от их утилизации, и то, что осталось от работы местных судостроительных и судоремонтных заводов.

Несколько лет назад в Сайде-Губе на Кольском полуострове построили центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов. В проекте участвовали Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Италия. Это точно такой же объект, который будет сооружен и в Приморье в партнерстве с Японией и Южной Кореей.

- Центры на Кольском полуострове и в Приморье - это объекты для работы только с радиоактивными отходами, накопленными в этих регионах. Никто никогда не собирался везти туда радиоактивные отходы из-за рубежа - в России это запрещено законом, это уголовно наказуемая вещь. С моей точки зрения, заявления, что новый центр строится в Приморье для того, чтобы завозить в него радиоактивные отходы из-за рубежа - все это абсолютные выдумки, - добавил Александр Никитин.