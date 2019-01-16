Паника на пустом месте: Владивостокцы решили, что мусоросжигательный завод снова запустят

Владивостокский мусоросжигательный завод не собирается возобновлять работу. Панические слухи о повторном запуске предприятия начали распространяться в начале этой недели. Жители приморской столицы всерьез переполошились – как выяснилось, напрасно.

Мусоросжигательный «Спецзавод №1» долгое время отравлял жизнь нескольких районов Владивостока – в буквальном смысле. Предприятие неистово чадило, и жители окрестных улиц подчас натурально задыхались от едкого дыма. В конечном итоге, на завод пожаловались президенту Путину во время большой пресс-конференции в 2018 году. После этого мэр Виталий Веркеенко поручил закрыть объект. После того, как завод сжег последние остатки мусора, он закрылся – раз и навсегда.

Однако накануне Владивосток буквально захлестнула волна слухов о скором открытии предприятия. Все началось с неосторожных слов вице-мэра Александра Юрова, который посетовал на то, что мусоросжигательный завод во Владивостоке «закрыли слишком поспешно». Вдобавок он обмолвился о возможном открытии «Спецзавода №1» в будущем. Правда, с соблюдением ряда условий.

– Решение о возобновлении работы мусоросжигательного завода примут только при условии полной модернизации оборудования. И, само собой, по согласованию с администрацией Приморья, так как «Спецзавод» перешел в краевую собственность, – рассказал он.

Эксперты уверяют: завод проще снести, чем модернизировать. Фото: youtube.com\Владимир Владимир

Подобный спич вызвал настоящую панику среди владивостокцев – вероятно, от соседствующих в одном предложении слов «завод» и «возобновление работы». Горожане решили, что чиновники собираются заново открыть чадящее предприятие. Масла в огонь подлили публикации некоторых краевых СМИ.

В результате краевым чиновникам пришлось выступить с официальными опровержениями подобных слухов. Как пояснила директор приморского департамента ЖКХ Елена Пархоменко, «Спецзавод» закрыли окончательно, и работу не возобновит.

Эксперты отмечают, что «полная модернизация» мусоросжигательного предприятия попросту невозможна. Завод проще снести, построив на его месте новый. Планы по открытию современного предприятия у чиновников есть. Александр Юров рассказал, что мэрия и краевая администрация прорабатывают проект современного мусороперерабатывающего завода. Построить его собираются за пределами города.

Кроме того, с 2020 года Приморье собирается перейти на новую систему обращения с мусором. Ожидается, что такая реформа поможет сделать регион чище.