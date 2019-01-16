Необучаемые: жители Приморья продолжают рисковать жизнью на льду

Приморцы , несмотря на все предупреждения, продолжают выходить на лёд и рисковать своими жизнями. Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий. По его словам, ледовая обстановка в крае все еще непростая. Поэтому в последнее время все чаще происходят различные ЧП на море.

Так, несколько дней назад в районе острова Скребцова под лед провалился человек. В это время район патрулировали инспекторы МЧС. На льду также находились и другие рыбаки. Только благодаря этому пострадавшему удалось оказать своевременную помощь. Спасатели достали утопающего из полыньи и передали его работникам скорой помощи. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии специалисты доставили его в больницу. Буквально через день в этом же месте под лёд провалился ещё один приморец, его спасти не удалось.

Ещё один трагический случай произошёл накануне, в районе маяка на Токаревской кошке. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», человек с аквалангом нырнул под лёд и обратно не вернулся. Водолазные поиски ведутся уже пятые сутки. Спасатели погружались под воду 14 раз. К мероприятию подключили технику - с ее помощью работники МЧС проводят подводные съёмки по дну. Впрочем, результатов пока нет. Ситуация осложняется тем, что на месте ЧП сильное течение. Ещё одна проблема: склон дна достигает 38 метров в глубину. Даже для опытных специалистов это большой спуск.

- Вообще, не очень непонятно, что там можно делать зимой, зачем устраивать такие погружения. Для меня это до сих пор загадка. Это всегда риск, даже в теплое время года. Когда у вас прорубь над головой, можно потерять ориентацию, перепутать где дно, а где «выход», - поделился спасатель.

Из-за аномально тёплой погоды лёд в бухтах Приморского края толком не сформировался. Большое влияние на обстановку оказывает и направление ветра. Ситуацию в акваториях региона регулярно контролируют сотрудники МЧС. О многих происшествиях в диспетчерские службы сообщают местные жители.

- Мы выезжаем, проверяем, оказываем помощь. Главное - не допустить гибели людей. Хотим сказать большое спасибо населению за участие в нашей работе, - поблагодарил приморцев Леонид Маковецкий.

По его словам, за сутки на льду пребывает порядка 2 000 человек, в праздничные дни эта цифра достигает 4 000 – 4 500 человек. Многие выходят на лёд с детьми и уходят далеко от берега. Это чревато: люди могут легко потеряться или вовсе провалиться под лёд. Уже не раз специалисты проводили по этому поводу беседы с родителями.

- Поставить спасателя к каждому человеку физически невозможно. Конечно, выход на лёд законодательством не запрещён. Мы всегда выдаём памятки, пытаемся донести до населения информацию, но не всегда успешно, - отметил собеседник агентства.

Ещё одна беда - люди, выезжающие на лёд на автомобилях. К слову, 4 мая 2018 года вышел закон, запрещающий выезд на лёд на транспорте; но местных автолюбителей не останавливает даже это. Количество выездов, конечно, сократилось, но желающие «полихачить» всё же есть. Специально для таких в законе предусмотрен административный штраф: на физическое лицо от 1 000 до 3 000 рублей, на должностное лицо - от 3 000 до 5 000 рублей, на юридическое лицо от 20 000 до 50 000 рублей. Материал на нарушителя могут составить как надзорные органы, так и простые жители: найти лихача по номеру автомобиля не так уж и сложно. Ежедневно со словами о запрете сотрудники главного управления МЧС по Приморскому краю обращаются, прежде всего, к любителям подлёдной рыбалки, которых в регионе немало.

- Выезжать на лёд за корюшкой, чтобы в любой момент уйти на дно - я этого не понимаю. Ветровая нагрузка меняется два раза в день, к тому же у нас открытое море. Во время приливов и отливов лёд либо проседает, либо приподнимается. Люди этого не ощущают и не понимают. Если в одну сторону вы заехали нормально, то назад вы можете просто не вернуться, - подытожил Леонид Маковецкий.

Что касается мероприятий на льду, которые проходят на территории Приморского края, непосредственно перед самими соревнованиями и марафонами сотрудники МЧС производят замеры толщины льда. Накануне во Владивостоке состоялись мотогонки на озере Чан, ещё ранее в районе села Прохладное прошли автомобильные гонки. Спасатель отметил, что там глубина составляет около 30 сантиметров, и лёд уже промёрз до самого дна. Поэтому выезжать туда безопасно.

Корреспонденты «Комсомолки» в свою очередь продолжают серию публикаций на тему «Слабоумие и навага».

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