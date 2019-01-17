Родителям во Владивостоке расскажут, как записать ребёнка в первый класс

Родители будущих первоклассников уже волнуются, смогут ли отдать своего ребёнка именно в ту школу, в которую хотят. Приём документов в общеобразовательных учреждениях начнётся 1 февраля, а в начале следующей недели, 21 января, гостем утреннего эфира радио «Комсомольская правда»-Приморье» будет представитель городской администрации - начальник отдела общего образования Людмила Крупина.

Она расскажет, сколько сейчас школ во Владивостоке, какие документы принести и нужно ли занимать очередь с ночи. Начало эфира – в 9:05 на частоте 90.4 FM. Идёт трансляция на сайте dv.kp.ru и в группе ФБ «Комсомольская правда»-Владивосток».

Свои вопросы Людмиле Крупиной вы можете отправить уже сейчас по адресу radiokp.vl@gmail.com, а также во время эфира: по телефону 230-22-52 и на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.