2019-01-17T09:53:27+03:00
Общество

Родителям во Владивостоке расскажут, как записать ребёнка в первый класс

Вопросы можно задать заранее, а также в прямом эфире 21 января
Оксана КИСЕЛЁВА
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Начало школьного эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье»– в 9:05 в понедельник 21 январяНачало школьного эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье»– в 9:05 в понедельник 21 январяФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Родители будущих первоклассников уже волнуются, смогут ли отдать своего ребёнка именно в ту школу, в которую хотят. Приём документов в общеобразовательных учреждениях начнётся 1 февраля, а в начале следующей недели, 21 января, гостем утреннего эфира радио «Комсомольская правда»-Приморье» будет представитель городской администрации - начальник отдела общего образования Людмила Крупина.

Она расскажет, сколько сейчас школ во Владивостоке, какие документы принести и нужно ли занимать очередь с ночи. Начало эфира – в 9:05 на частоте 90.4 FM. Идёт трансляция на сайте dv.kp.ru и в группе ФБ «Комсомольская правда»-Владивосток».

Свои вопросы Людмиле Крупиной вы можете отправить уже сейчас по адресу radiokp.vl@gmail.com, а также во время эфира: по телефону 230-22-52 и на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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