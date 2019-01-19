2019-01-19T06:44:38+03:00
Общество

Сотни приморцев искупались в проруби на Крещение

Праздничные ныряния продолжаются и сегодня [фото; видео]
Пётр КАМУШКИН
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Уссурийск, Крещение.Автор: Libak

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В крещенскую ночь сотни приморцев решили окунуться в в крещенские проруби. По всему краю православные (и не только) ныряли в ледяную воду – и, конечно, фотографировались.

Всего в Приморье к празднику оборудовали 23 купели.

Некоторые экстремалы, впрочем, рубили проруби самостоятельно – для себя и друзей. Сколько таких «самопальных» иорданей сделали по всему краю, можно только гадать. Самый большой ажиотаж традиционно был в Владивостоке. В приморской столице и ее пригороде работало несколько праздничных купелей. Главная из них находилась на пляже «Юбилейный».

После купания. Фото: Libak Andreeva

После купания. Фото: Libak Andreeva

Некоторые горожане не решились нырять в прорубь ночью. Сегодня на всех иорданях продолжаются праздничные окунания - правда, уже без священников и религиозной атрибутики.

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Крещеское ныряние, Владивосток
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Много людей было и на проруби в районе станции «Садгород». Православные приморцы отправились туда после службы в часовне святителя Луки и целителя Пантелеймона (расположена в районе медцентра «Океан»). После омовения ныряющие могли погреться в теплой палатке и выпить чаю.

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Ныряем на Крещение, Владивосток
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Прорубь на "Садгороде" в этом году пользовалась большой пупулярностью. Фото: Антонина Валькова

Прорубь на "Садгороде" в этом году пользовалась большой пупулярностью. Фото: Антонина Валькова

Не избежал ныряния в крещенскую прорубь даже американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс. Как писала «Комсомолка», 18 января он вместе с коллегами пришел на пляж «Юбилейный» в акватории Амурского залива – и искупался в ледяной купели. Кийс уже третий год подряд погружается в прорубь во Владивостоке – с тех пор, как стал генкосулом в августе 2016 года. Например, в прошлом году 19 январявыбрал иордань на территории яхт-клуба «Семь футов», организованную военными моряками.

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