2019-01-20T05:57:49+03:00
Общество

Угроза лесных пожаров нависла над «Землёй леопарда»

На территории Хасанского района введен особый противопожарный режим
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В первую очередь инспекторы работают на упреждение паловВ первую очередь инспекторы работают на упреждение паловФото: leopard-land.ru
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С недавних пор все сотрудники ФГБУ «Земли леопарда» находятся в режиме повышенной готовности. Причина тому - напряженная пожароопасная обстановка в Хасанском районе Приморья. Практически безснежная зима стала причиной возникновения лесных пожаров, и государственные инспекторы принимают всё необходимое, чтобы обезопасить места обитаний редких животных.

18 января на территории Хасанского района введен особый противопожарный режим. Отсутствие снега и сильный ветер на самом южном участке края способствуют быстрому распространению огня. На «Земле леопарда» противопожарный режим продолжает действовать с 1 ноября.

Отсутствие снега и сильный ветер стали причиной распространения лесных пожаров Фото: leopard-land.ru

Отсутствие снега и сильный ветер стали причиной распространения лесных пожаровФото: leopard-land.ru

Госинспекторы «Земли леопарда» несут усиленное дежурство у границ территории. По запросу они также оказывают активную помощь сотрудникам Приморской авиабазы и МЧС в борьбе с огнем на соседствующих с нацпарком землях. При необходимости может быть задействован весь инспекторский состав.

- Мониторинг пожароопасной обстановки ведется круглосуточно, организовано усиленное патрулирование территории, - подчеркнул Георгий Лихачев, заместитель директора по лесохозяйственной службе ФГБУ «Земля леопарда». - В первую очередь мы работаем на упреждение палов, их оперативное тушение, и пожаров на охраняемой территории, и вблизи наших границ.

В Хасанском районе введен особый противопожарный режим Фото: leopard-land.ru

В Хасанском районе введен особый противопожарный режимФото: leopard-land.ru

Особое внимание уделено учебным стрельбам Тихоокеанского флота, которые зачастую становятся причиной возникновения возгораний у местного военного полигона. От лица ФГБУ «Земля леопарда» в адрес командующего флотом адмирала Сергея Авакянца направлена телеграмма с просьбой временно прекратить стрельбы на данном объекте. Также в настоящее время готовится обращение в Министерство обороны с предложением о запрете проведения подобных мероприятий в пожароопасный период.

В рамках противопожарного режима посещение национального парка и заповедника вне туристических маршрутов временно запрещено.

Дирекция ФГБУ «Земля леопарда» убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания на территории ООПТ необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по телефону 8(42331) 54-121.

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