Приморцы стали реже убивать и баловаться наркотиками

В Приморском крае серьезно снизился уровень преступности. Проблемы, конечно, есть – но в целом, регион стал безопаснее. Об этом сообщили представители краевой полиции на расширенной коллегии МВД, которая сегодня проходит во Владивостоке.

На мероприятии стражи порядка обсудили итоги работы полиции в 2018 году. Они оказались весьма впечатляющими. Всего за год в регионе завели 13 тысяч уголовных дел. При этом общее число преступлений снизилось более чем на 10 процентов. На 20% сократилось число убийств, на 25,8% - число краж автомобилей, на 21,7% уменьшилось количество квартирных краж.

Приморские полицейские подвели итоги работы за годФото: primorsky.ru

Кроме того, приморцы стали реже связываться с наркотиками. Цифры, которые приводят полицейские, впрочем, остаются внушительными: только за прошлый год в крае изъяли более 2 тонн «веществ». Вместе с тем, это на 13% меньше, чем в 2017 – так что прогресс есть.

Как отмечают в пресс-службе приморского управления МВД, безопасность в крае растет из-за активности граждан. Приморцы чаще стали обращаться в полицию, а кое-где – даже организовали народные дружины. Благодаря этому стражам порядка удается быстрее раскрывать преступления, совершенные на улице и в общественных местах.

Не может не радовать, что в регионе сократилось число подростковой преступности – более чем на 14%.

Начальник приморской полиции Николай АфанасьевФото: primorsky.ru

А вот что не на шутку тревожит полицию, так это число мигрантов-нарушителей. Всего в крае на учете стоит 482 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства (это почти четверть от всего приморского населения). За последний год полицейские составили 15,5 тысяч протоколов за нарушения миграционного законодательства и возбудили 446 дел за фиктивную регистрацию иностранцев. Подвижек в ситуации с мигрантами пока нет, и неизвестно, будут ли они вообще.

На расширенной коллегии МВД побывал, в том числе, губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он поблагодарил полицейских за слаженную работу – и попросил их сконцентрировать внимание на экономических преступлениях. Речь идет, прежде всего, об историях с обманутыми дольщиками.

– Необходимо действовать слаженно как правоохранителям, так и органам власти. Надо направить все силы на искоренение преступности, мешающих развитию региона. Работать шаг за шагом и делать так, чтобы жизнь в крае становилась комфортнее и безопаснее, – заявил глава региона.