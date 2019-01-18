2019-01-18T15:10:53+03:00
Политика

Генконсул США трижды окунулся в прорубь во Владивостоке

Таинство погружения обошлось без журналистов и других наблюдателей
Оксана КИСЕЛЁВА
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Генконсул США не изменяет крещенской традиции с тех пор как живёт во Владивостоке. Фото: facebook.com/ Michael C. KeaysГенконсул США не изменяет крещенской традиции с тех пор как живёт во Владивостоке. Фото: facebook.com/ Michael C. Keays
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В крещенский сочельник, 18 января, сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке провели обеденный перерыв непривычным образом. Они пришли на пляж «Юбилейный» в акватории Амурского залива и, соблюдая православную традицию, погрузились в ледяную купель. Судя по всему, дипломатические работники постарались избежать скопления народа, которое неизбежно будет у проруби завтра, на Крещение.

Среди тех, кто не испугался воды с температурой ноль градусов, был и генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. Об этом «Комсомольской правде» сначала рассказали немногочисленные очевидцы, а чуть позже появилось подтверждение в Facebook. Кийс опубликовал на своей личной странице снимок, где видно, что он находится по пояс в морской воде и крестится одной рукой. Другой рукой держится за деревянные перила. Всё это происходит на территории Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», который открылся в январе этого года с участием адмирала Константина Сиденко и губернатора Олега Кожемяко.

Интересно, что Майкл Кийс уже третий год подряд погружается в прорубь во Владивостоке – с тех пор, как стал генкосулом в августе 2016 года. Например, в прошлом году 19 января выбрал иордань на территории яхт-клуба «Семь футов», организованную военными моряками. Тогда статусный американец окунулся в шумной атмосфере, под прицелом видеокамер, фотоаппаратов и потом сказал журналистам:

- Это – давняя традиция, а для меня - большая честь присоединиться к жителям Владивостока. Горжусь, что ко мне присоединился мой сын.

Сегодня таинство погружения генконсула обошлось без журналистов.

Генконсул США выбрал на этот раз Центр зимнего плавания «Косатка ДВ». Фото: facebook.com/ Michael C. Keays

Генконсул США выбрал на этот раз Центр зимнего плавания «Косатка ДВ». Фото: facebook.com/ Michael C. Keays

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