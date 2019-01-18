Якутские шаманы благословили Голодец и Мединского во Владивостоке

Сегодня, 18 января, во Владивостоке стартовало одно из крупнейших событий культурной жизни страны - Всероссийский театральный марафон. В дальневосточную столицу прибыли члены правительства РФ, а также знаменитые деятели искусства. Центральными персонами церемонии открытия стали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский, а также председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Гостей и участников мероприятия чествовали на красной ковровой дорожке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В фойе Приморской сцены Мариинского театра расположились две выставки - «История русского театра» и «Современная жизнь театров Дальнего Востока». По задумке организаторов, это 11 виртуальных дверей с экранами, транслирующими фильмы театров-участников Дальневосточного федерального округа. Вместе с деятелями культуры выставку посетил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой.

После того, как гости и участники мероприятия познакомились с экспозициями, в фойе началось театрализованное действо, подготовленное театром «Олонхо». Труппа прилетела из Якутска, чтобы открыть театральный марафон священным обрядом алгыс. Кстати, символ театрального марафона очень скоро побывает и там.

Фрагмент выступления театра «Олонхо» из Якутска.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

По словам Ольги Голодец, в театральном марафоне принимают участие больше 100 театров. Мероприятие пройдёт по всем 85 субъектам РФ и завершится только в ноябре 2019 года в Калининграде. Она отметила, что инициатива провести этот марафон принадлежит Александру Калягину.

- Его с удовольствием поддержали все коллеги. Все ведущие театры нашей страны присоединились к марафону. Это очень серьёзный повод поговорить о профессиональной части развития театра, очень хороший повод подумать о зрителе, о развитии репертуара. Я думаю, что это будет новое слово в театральном искусстве, - отметила Ольга Голодец.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Владимир Мединский отметил, что за последние несколько лет в России появились новые программы поддержки театра, куда входят не только премии, но и инвестиции в развитие инфраструктуры, ремонт, оборудование, оснащение театров.

- Сейчас в рамках нацпроекта на ближайшие пять лет будут также предоставлены гранты детским и взрослым драматическим музыкальным театрам именно на ремонт и развитие инфраструктуры. Зритель активно ходит в театр - в прошлом году более 40 миллионов зрителей посетили российские театры. Эта аудитория сопоставима с посещением кинотеатров. Театр это традиционно излюбленный вид культурного досуга россиян, - рассказал министр культуры РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Олег Кожемяко ещё раз напомнил, что театральный марафон - уникальный культурный проект, и Владивостоку выпала большая честь стать его стартом.

- Большая работа была проделана по созданию театральных, музейных и выставочных площадок, где будет кипеть театральная жизнь, где искусство подано в самом лучшем виде. Для всех, кто любит театр, для всех, кто интересуется им, это большое и значимое событие, - подытожил он.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Ведущим торжественной церемонии открытия Всероссийского театрального марафона стал ещё один приглашённый гость - актёр Игорь Верник. Под аплодисменты зрителей Ольга Голодец передала Олегу Кожемяко символ марафона, напоминающий древнегреческий амфитеатр. Он, словно олимпийский огонь, будет передаваться по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону.

Торжественная передача символа. На сцене Ольга Голодец, Олег Кожемяко и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Театральный марафон начался в Приморском крае и продолжится гастролями Приморского театра драмы на сцене Хабаровского музыкального театра. Таким образом гастрольная эстафета будет передаваться всем региональным театрам России по цепочке, чтобы в конце года достичь самой западной точки страны - Калининграда.

Кстати, для открытия грандиозного культурного проекта организаторы выбрали жемчужину русского балета – «Спящую красавицу», балет-феерию в трёх действиях Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра выступил под управлением главного дирижёра Павла Смелкова. Перед этим на сцене выступили учащиеся филиала Академии русского балета имени А.Я. Вагановой во Владивостоке и артисты из театров ДФО.

2019 год объявлен в России Годом театра.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Организаторы марафона подчеркнули, что в каждом федеральном округе пройдут форумы Союза театральных деятелей РФ «Российский театр - XXI век. Новый взгляд». Всего таких форумов, в которых примут участие представители профессионального сообщества всех регионов, будет восемь. Лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы по всем театральным направлениям. Завершающий форум состоится в Москве. Там же будет принят проект документа «Стратегия развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года».