Опасное Крещение: в Приморье ожидают массовых обращений в больницы

Приморье в очередной раз отпраздновало Крещение. В этот раз не обошлось без эксцессов – некоторым верующим пришлось вызывать скорую. Кроме того, на этой неделе врачи ожидают всплеск заболеваемости в крае – и все из-за ныряния в прорубь.

О печальных последствиях православного праздника в Приморье сообщила пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова. В эфире радио «Комсомольская правда» - «Приморье» она рассказала, что во время крещенских ныряний многие жители края «садят» свое здоровье. Зачастую ныряльщики уверены в обратном эффекте праздничного погружения – до тех пор, пока не приходится срочно обращаться в больницу.

– В этот раз «крещенских» обращений в скорую было всего два. На Русском острове у двух искупавшихся в проруби людей обострился остеохондроз. Их пришлось забрать в больницу. Однако мы ожидаем, что с последствиями зимних купаний краевые больницы будут сталкиваться всю неделю. Как правило, после Крещения происходит всплеск обращений к врачам: у многих людей после погружения в прорубь обостряются хронические заболевания. Это ведь сильный стресс для неподготовленного организма, - рассказала она.

Последствия у ныряния в прорубь могут быть самые разные – от обычной простуды до сердечного приступа или инсульта. Это не обязательно происходит сразу: часто обострение происходит через пару дней после Крещения. В общем, абы кому погружаться в прорубь не рекомендуется: для подобного опыта нужно иметь определенную подготовку.

Для неподготовленного организма погружение в иордань - это сильный стрессФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

С другой стороны, религиозный праздник обошелся без чрезвычайных происшествий. Несмотря на тонкий лед и большое количество нетрезвых ныряльщиков, пострадавших в этом году не было. Об этом в эфире радио «КП» рассказал пресс-секретарь краевого управления МЧС Михаил Исаметов.

– Более 300 спасателей обеспечивали безопасность на крещенских купелях в Приморье. В том числе, на неофициальных. Все прошло более-менее спокойно. Наши сотрудники помогали ныряльщикам (если это требовалось), ставили сходни, не пускали нырять пьяных людей. Подготовка у спасателей – на уровне, так что ничего серьезного не произошло, – поделился он.

Как писала «Комсомолка», в Приморье к празднику оборудовали 23 купели. Самый большой ажиотаж традиционно был в Владивостоке. В приморской столице и ее пригороде работало несколько праздничных купелей. Главная из них находилась на пляже «Юбилейный». Не избежал ныряния в крещенскую прорубь даже американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс. Как писала «Комсомолка», 18 января он вместе с коллегами пришел на пляж «Юбилейный» в акватории Амурского залива – и искупался в ледяной воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотни приморцев искупались в проруби на Крещение

Не занимайтесь самодеятельностью: как МЧС в Приморье готовится к Крещению 2019

Крещение 2019 во Владивостоке: где окунуться в купель

Генконсул США трижды окунулся в прорубь во Владивостоке