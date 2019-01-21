Во Владивостоке запись в 1 класс может обернуться уголовными делами

1 сентября в школы Владивостока пойдут не менее 6,5 тысяч первоклассников: такой прогноз дают городские власти. А совсем скоро, 1 февраля, родители начнут массово подавать заявления в образовательные учреждения. Сегодня разговор на эту тему состоялся в эфире радио «Комсомольская правда». На вопросы ответила представитель управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, начальник отдела общего образования Людмила Крупина.

- У нас в городе 78 школ, но одна из них – это технический лицей, который принимает мальчиков с седьмого класса. А все остальные 77 школ откроют свои двери для первоклашек, - отметила гостья.

Она обратила внимание родителей на то, что 1 февраля – это пятница, обычный рабочий день. Поэтому многие образовательные учреждения пошли навстречу родителям и согласились принимать заявления, другие документы также в субботу 2 февраля. Список этих учреждений и график приёма заявлений есть на портале «Империя школ».

- Родители, которые хотят зачислить своего ребёнка в 1 класс, могут сделать это двумя способами, - продолжила Людмила Крупина. - Первый – прийти лично в школу, подать заявление по установленной форме: она есть на официальных сайтах школ и на информационных стендах в школе. Второй путь – это запись через портал Госуслуги, когда не обязательно идти в школу, но документы потом нужно донести. Помимо заявления, надо подтвердить полномочия родителя, предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Кроме того, предоставить свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания.

Начальник отдела общего образования мэрии Владивостока Людмила КрупинаФото: Ксения КРЫМОВА

По федеральному закону об образовании и по постановлению администрации Владивостока действует закрепление школ за теми микрорайонами, в которых они находятся. То есть с 1 февраля по 30 июня в первую очередь принимают «своих», а потом уже – с 1 июля – желающих на свободные места. Если они, конечно, остались.

- 30 июня каждая школа на своём сайте и на стенде вывешивает количество свободных мест. Такие школы как № 13 или гимназии №1 и 2, как правило, заканчивают приём до 1 июля. Свободных мест в них практически не остаётся. В гимназиях - из-за их популярности, а 13-я школа просто физически не может открыть больше двух первых классов – ей здание не позволяет, - пояснила собеседница.

Отдельно прошлись по ситуации в Снеговой Пади, где родители большого микрорайона вынуждены были раньше занимать очередь с ночи из-за нехватки мест в имеющихся двух общеобразовательных учреждениях № 82 и 83. По данным мэрии, проектная нагрузка на каждую из них - 825 учащихся, но суровая реальность довела до 1600. Так что эти две школы смогут принять 1 сентября 2019 года только по 200 недавних детсадовцев. Спасти ситуацию может только строительство ещё одной школы: на сегодняшний день готовится проектно-сметная документация.

Людмила Крупина также предупредила родителей, которые идут на всевозможные ухищрения, лишь бы их ребёнка зачислили в ту школу, в которую они хотят:

- Например, родители незаконно оформляют временную регистрацию. Были случаи, когда в одной и той же квартире регистрировались сразу несколько семей. Естественно, такая резиновая квартира вызывает сомнения у директора школы, и о таких ситуациях он сообщает в органы прокуратуры. Проводится проверка. И у нас во Владивостоке даже были случаи возбуждения уголовных дел – 5-6 каждый год. Этой проблемой серьёзно стали заниматься последние два года.

Гостья «Комсомолки» добавила, что «лучшая школа для первоклассника - та, которую видно из окна твоей квартиры».