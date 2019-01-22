Японцы помогут построить центр ядерных отходов в Приморье

Японцы вложат более миллиарда рублей в строительство центра ядерных отходов в Приморье. Об этом на совещании краевого Законодательного собрания рассказал директор «ДальРАО» Константин Сиденко.

На деньги, выделенные японской стороной (1,1 миллиарда рублей) купят современное оборудование для работы с радиоактивными отходами. Объект, который к 2020 году собираются построить неподалеку от поселка Дунай (бухта Сысоева), интересует наших соседей не просто так.

– Содействие Японии предусматривается в области ликвидации наследия «холодной войны», не более. Наши соседи, участвую в финансировании проекта, обеспечивают и собственную безопасность. Надо понимать, что наличие неутилизированных радиоактивных отходов в Приморье является потенциальной угрозой как для нас, так и для японцев, – рассказал он.

Константин Сиденко добавил, что после аварии на «Фукусиме» Страна восходящего солнца участвует в подобных проектах по всему Дальнему Востоку. Речь идет о банальной радиационной безопасности в регионе. При этом никаких ядерных отходов в Приморье японцы ввозить не будут.

Руководитель «ДальРАО» также отметил, что в настоящее время предприятие занимается хранением отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов с отслуживших атомных подводных лодок. Всё это добро в конечном итоге транспортируется на Урал, в специальные места хранения. Однако пока темп этих процессов не слишком высокий. Улучшить ситуацию должен новый центр, который строят в бухте Сысоева.

– Все процессы в центре радиоактивных отходов автоматизируют. Никаких выходов за пределы Центра, будь то воздушные массы или вынос радиоактивных отходов, не предполагается. Напомню, что главная задача центра – утилизация выведенных из состава ТОФ ядерных кораблей и подготовка ядерных отходов к вывозу за пределы Приморья, - рассказал Константин Сиденко.

Как писала «Комсомолка», о том, что в Приморье начнут строить центр перевозки и кондиционирования (компактной упаковки) радиоактивных отходов, стало известно в конце прошлого года. Новость о самой возможности появления подобного объекта не на шутку перепугала приморцев. Встревоженные жители края начали писать петиции за отмену строительства и даже организовали митинг. Сейчас страсти немного поулеглись – но проект по-прежнему сталкивается с серьезным негативом приморцев.

Примечательно, что новости о японском участии в проекте появились в разгар активных переговоров по «курильскому вопросу».

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