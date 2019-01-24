2019-01-24T09:37:43+03:00
Общество

Приморцы смогут получить компенсацию за переход на цифровое телевидение

В 80 населённых пунктах края вещание появится только после покупки дорогостоящего оборудования
Анна ПЛЕТНЕВА
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Этот вопрос активно обсуждался ещё в ноябре 2018 года.Этот вопрос активно обсуждался ещё в ноябре 2018 года.Фото: primorsky.ru
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Ни для кого не секрет, что совсем скоро аналоговое телевидение в России заменят на цифровое вещание. Вот только владельцам телевизоров, выпущенных до 2012 года, придётся купить для этого специальное оборудование. Приставка продаётся в магазинах бытовой техники и стоит от одной до полутора тысяч рублей. Сумма небольшая, но для некоторых - существенная.

Вопрос перехода на цифровое вещание активно обсуждался ещё в ноябре 2018 года. И.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова уже тогда сообщила, что на приобретение специальных приставок предусмотрена компенсация.

По её словам, в Приморском крае достаточно давно действует краевой закон государственной и социальной помощи. Согласно этому закону, предоставляется социальная помощь малоимущим семьям и одиноким гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума.

- Размер выплаты составляет тысячу рублей единоразово. Такая компенсация будет предоставляться гражданам, которые приобретают жизненно необходимые товары, в перечень которых и входит эта приставка, раз в год, - рассказала Татьяна Потапова.

В департаменте труда и социального развития Приморского края рассказали о порядке получения компенсации.

- Нужно обратиться к нам в отдел приёма, написать заявление и предоставить чек на приобретение. В случае если ваш доход ниже величины прожиточного минимума, вы получите такую помощь. Размер - до тысячи рублей. Подать заявление можно и в местные МФЦ уже сейчас, - сообщила собеседница агентства.

К слову, не все жители Приморья смогут отделаться покупкой недорогой приставки. На цифровую сеть телевещания не смогу перейти 80 населённых пунктов края. Подключиться к цифровому телевидению можно будет только с помощью спутникового комплекта. Сумма этого набора в разы выше стоимости приставки - от четырёх тысяч рублей и больше. Но и за него приморцы смогут получить компенсацию.

- С 15 июля 2018 года у граждан появилось право на получение этой компенсации. Закон, предусматривающий компенсацию за покупку оборудования, уже вступил в силу. Порядок предоставления в настоящее время разрабатывается и находится в администрации Приморского края. Как только он будет подписан, его направят и в МФЦ, и к нам в отдел, - сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

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