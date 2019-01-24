Эвакуации в Приморье: когда система перестает работать

На этой неделе Владивосток снова массово эвакуировался. Согласен, «снова» в данном случае звучит весьма странно – но что поделать. Сообщения о якобы заложенных бомбах рассылались в школы, больницы и государственные учреждения. Все учреждения спешно эвакуировали, во многих школах отменили уроки… Досталось, впрочем, не только приморской столице. Угрозы также поступали в Артём и в администрацию село Вольно-Надеждинское (безусловно, самую очевидную цель для любого возможного теракта).

Никаких бомб, к счастью, нигде не взорвалось – все сообщения оказались ложными. Однако Владивосток на полдня буквально парализовало. Все экстренные службы бросились к местам возможных терактов, отложив все остальные дела на потом. Родители на машинах бросились забирать из эвакуированных школ своих чад, из-за чего в городе образовались пробки. Ну и наконец, «встала» вся городская инфраструктура. Надо понимать, что якобы заминированные торговые центры являются не просто барахолкой. В них понатыкано множество самых разных магазинчиков и кафе – в общем, тех мест, с которыми горожане связывают свой распорядок дня.

Никакой паники, кстати, не было. Ничего удивительного: приморцы всё это уже проходили. Впрочем, не только они. Полтора года назад точно такая же волна сообщений о заложенных бомбах захлестнула добрую половину России. В сентябре 2017 телефонные террористы целую неделю «атаковали» десятки городов, включая Москву. Эвакуировали торговые центры, вокзалы, администрации… Ажиотаж тогда получился нехилым. Взволнованные соотечественники ежеминутно обновляли «Инстаграмы» и обновляли ленты новостей, чтобы узнать: а где еще «жахнуло»? Больше всех в этой ситуации, думается, выиграли СМИ, которые описывали происходящую вакханалию.

Авторы писем с угрозами парализовали город на полдняФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Нынешние массовые эвакуации сильно напоминают события 2017 года – с той лишь разницей, что в этот раз хулиганы не звонят, а рассылают электронные письма. Однако масштаб у происходящего поменьше – на данный момент угрозами завалили только Камчатку, Приморье и Хабаровск. Да и резонанс, в общем-то, не такой сильный.

Впрочем, главный вопрос до сих пор остается без ответа: кому и зачем это нужно? Одной из главных версий происходящего стали незапланированные учения. Мол, кто-то наверху таким образом проверяют готовность экстренных служб. При детальном рассмотрении эта теория рассыпается в прах.

И директора школ, и руководители больниц в один голос заявляли: эвакуация людей прошла в штатном режиме, «как обычно». Ничего удивительного в этом нет. Для наших социально значимых объектов (как их именуют чиновники) подобные мероприятия являются делом привычным. Уже много лет учебные пожарные тревоги проводятся регулярно, и весь алгоритм отработан до мелочей. Именно поэтому версия с «внезапными учениями» отпадает сразу – так как смысла в подобной операции попросту нет.

Официальная версия куда очевиднее и правдоподобнее. Приморская полиция уже успела объявить массовые «вбросы» о терактах хулиганскими выходками. Никаких внятных подробностей, понятное дело, нет. Некоторые источники заявляют о том, что сообщения с угрозами рассылались с IP-адресов, расположенных на Сейшелах, в Турции и черт его знает где еще. В эпоху всевозможных VPN это не говорит ни о чем: отправитель писем мог находиться даже на центральной площади Владивостока. В то же время массовость угроз говорит о некоей более-менее скоординированной и серьезной работе.

С большой долей вероятности виновного так и не найдут – так же, как и в 2017 году. Тогда в телефонных угрозах обвинили сначала запрещенных террористов, потом – Украину. В общем, перебрали всех привычных для общественного сознания врагов. Для полноты картины не хватало, наверное, только американцев (хотя, наверное, эта версия выглядела бы слишком комично).

Эвакуированные работники и посетители торгового центра "Черемушки"Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Однако вся работа следователей закончилась после пары громких заявлений силовиков. Об этом говорит хотя бы тот факт, что результатов их работы до сих пор никто не видел. Уже через месяц после массовых эвакуаций в ФСБ сообщили: во всем виноваты «четыре человека, которые находятся за границей». Размытость информации волей-неволей заставляет усомниться в ее правдивости; тем более, что широкой общественности этих негодяев так и не предоставили. Все это больше напоминает попытку скрыть отсутствие результата.

И вот здесь мы подходим к главной проблеме. Для того, чтобы фактически парализоватьСТОЛИЦУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (на минуточку), злоумышленникам потребовалась лишь пара компьютеров. Как мы помним, за последние несколько лет у нас приняли огромное количество законов, призванных обеспечить безопасность нас с вами. Ограничения там, ужесточения здесь. Некоторых мерзавцев мы вообще громим на дальних рубежах. Законодатели даже вторглись в малопонятную им сферу Интернета и прочих массовых коммуникаций, дабы оградить россиян от всевозможных угроз и опасностей из Сети.

И всю эту вроде бы отлаженную систему ставят на уши несколько идиотов с компьютерами. И сделать с ними никто ничего не может. За границей ведь находятся.

Нет, это я не к тому, что нам нужно срочно запрещать компьютеры и Интернет (с последующим переходом на почтовых голубей). Как раз наоборот. В России столько всего поназапрещали и поназакрывали – но когда объявляются несколько телефонных террористов и, извините, ставят всю систему общественного порядка в известную позицию, с ними ничего не могут сделать. Может быть, просто наши законодатели и стражи порядка делают немножко не то?