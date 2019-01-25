Платить станет проще: в Приморье открылись единые центры услуг ЖКХ

24 января во Владивостоке состоялось торжественное открытие единого центра для оплаты услуг ЖКХ. Второй расчётно-информационный центр начал работу в Артёме. Организации помогут существенно упростить жизнь приморцев, сводя решение коммунальных вопросов к системе «одного окна». Корреспондент «КП» - Владивосток» побывал на церемонии открытия и оценил преимущества нового сервиса.

Единые расчётно-информационные центры (ЕРИЦ) открыты «Дальневосточной энергетической компанией», которая входит в группу «РусГидро», при поддержке администрации Приморского края. На торжественной церемонии во Владивостоке присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин. В интервью журналисту «Комсомолки» Владимир Анатольевич рассказал, что буквально два года назад проекты были лишь пилотными и считались экзотикой, а сейчас по всей стране открыто и успешно работает 35 офисов. На Дальнем Востоке ЕРИЦ функционирует в Амурской области, Хабаровском крае и Сахалинской области. В рамках реализации проекта по развитию ДФО, компания планирует в 2019 году открыть ещё один филиал в Уссурийске. В остальных районах края офисы появятся в соответствии с инвестиционной программой, рассчитанной на три года.

Олег Кожемяко и Владимир Кимерин на церемонии открытияФото: Милана СОКОЛ

Посетители приморских единых расчётно-информационных центров могут получить подробную консультацию специалистов по вопросам оплаты электроэнергии, горячего водоснабжения и тепла. Также клиентам предоставляется возможность передать показания приборов учёта, сверить историю начислений и оплат. Приятным сюрпризом для посетителей филиала во Владивостоке станет интерактивная консультация от робота, которого ласково назвали Светланой. Умный работник зала с искусственным интеллектом не только ответит на вопросы гостей, но и поднимет настроение клиентам, особенно малышам. Для удобства родителей в ЕРИЦ также предусмотрен детский уголок.

Вежливый работник зала – робот СветланаФото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке единый расчётно-информационный центр расположился на Октябрьской, 8. Просторное помещение оснащено всевозможными техническими новинками. Благодаря программе «Доступная среда» в здании есть удобный электрический подъёмник, а также специализированная стойка для консультации малоподвижной категории граждан. Обслуживанием населения занимаются высококлассные специалисты, при этом наличие 11 окон позволит избежать длительного ожидания. Сотрудники заведения прокомментировали, что готовы принять всех желающих и помочь разобраться в сложных коммунальных вопросах. Стоит отметить, что сейчас ведутся переговоры с Приморским водоканалом, а также управляющими компаниями. Планируется, что вместо разных квитанций, жители края вскоре смогут получать единый платёжный документ, в котором будут отражены все данные ЖКХ. Это не только упростит процесс оплаты, но и значительно снизит стоимость изготовления самих квитанций.

Уютный, просторный зал в новом филиале во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что оплата по единой квитанции гораздо удобнее для жителей. Глава края заметил, что управляющие компании должны подключиться к работе расчётно-информационных центров, деятельность которых прозрачна и понятна для населения. Олег Николаевич поделился, что в филиалах Артёма и в краевой столице будет обслуживаться порядка 500 тысяч клиентов в год. Он выразил надежду, что современные центры вскоре появятся на Второй Речке и в районе Чуркина во Владивостоке. Губернатор констатировал, что за ЕРИЦ – будущее.