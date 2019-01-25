«Амура везут не для тигриц, а на потеху губернатору»: 3,5 тысячи человек подписали петицию

Общественность забрасывает письмами двух губернаторов, а директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев оббивает высокие пороги в Москве – всё ради того, чтобы знаменитого тигра Амура не вывезли в Хабаровский край, а затем на Кубань.

«Комсомольская правда» уже публиковала мнение руководителя Приамурского зоосада в Хабаровском крае, где в 2012 году родились Амур и его сестра Тайга. Андрей Долин утверждает, что договор о временном безвозмездном пользовании ради сохранения популяции тигров уже истёк, но руководство сафари-парка в Приморье незаконно удерживает Амура. Продлить договор мешают тонкости нового законодательства: Мезенцеву советовали сменить ООО на некоммерческое партнёрство, но он не сделал этого. Считает, что собственник – министерство имущественных отношений Хабаровского края – отказал ему под надуманным предлогом - хотя НП «Парк тигров» в Краснодарском крае – тоже частная собственность.

Именно на Кубань собираются отправить семилетнего красавца Амура, у которого уже есть «вторая половина» и такой же полосатый сын Шерхан. Чтобы не допустить расставания с любимцем, который прославился три года назад дружбой с козлом Тимуром, Дмитрий Мезенцев срочно вылетел в Москву. Оттуда 24 января он вышел в прямой эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» и рассказал о своих намерениях дойти до генерального прокурора. Понимая при этом, что юридически не прав, «приёмный отец» краснокнижного зверя делает ставку на протест против жестокого обращения с Амуром:

- Вывод его из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра, обездвиживание и долгий перелёт, смена большого природного вольера на тесную клетку - это всё жестокое обращение. Я хочу, чтобы как можно больше людей подписали петицию, а обращение в Генпрокуратуру необходимо, чтобы хотя бы на время остановить передачу тигра, пока будет идти разбирательство.

Если бы Амур знал, что его скоро отправят на карантин, возможно, отреагировал бы именно так. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На сайте сафари-парка каждый день появляются характерные записи: обращение Мезенцева в Росприроднадзор и к читателям - «Закон выше здравого смысла», письма поддержки от спонсоров; письма общественников в прокуратуры Хабаровского края и Приморья, а также губернаторам этих регионов – Олегу Кожемяко и Сергею Фургалу. И одна из самых активных защитниц Амура – бывшая жительница Приморского края, дочь известного писателя-дальневосточника Ивана Басаргина. Её фамилия отличается ещё одной буквой «С», а вот любовь к тиграм – такая же сильная, как у отца.

Валентина Бассаргина рассказала корреспонденту «КП» - Владивосток», что на днях отправила электронные письма: попросила «предотвратить, по сути, гибель тигра Амура, которого будут трижды усыплять в дороге, а впереди также - ужасные условия проживания в станице Динской». Автору писем уже прислали из губернаторских приёмных подтверждение о получении. Но ни Кожемяко, ни Фургал пока не ответили – разве что на сайте правительства Хабаровского края в связи с разгорающимся скандалом пресс-служба процитировала директора зоосада «Приамурский» Андрея Долина:

- Информация о якобы тройном обездвиживании Амура для транспортировки не соответствует действительности. Есть отработанные схемы, когда зверя не кормят пару дней и с помощью приманки заводят в «перевозку». Так обычно делают в большинстве зоопарков. Амура попросили наши коллеги из Краснодара - они оказались единственным парком, пожелавшим получить этого превосходного самца.

Неизвестно, будет ли у знаменитого тигра на Кубани такая же амурная история, как в Приморье. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Долин добавил, что Амур после передачи в Краснодар останется в собственности Хабаровского края. Тайга, которая уже на карантине и скоро поедет в Алма-Ату, - тоже. А живущая сейчас в Томске дочь писателя-таёжника Валентина Бассаргина мечтает летом приехать на родину в Приморье: повидать родных, друзей и застать тигра Амура.

- У нас вконтакте своя группа – «Амур, Тимур и компания», в ней уже 781 участник. Есть даже люди из Литвы, Молдовы и других стран. Мы раньше собирали деньги по всей стране и отправляли в сафари-парк на праздники «обоз»: морковку-картошку, а для Амура – мясо. А сейчас отправляем письма губернаторам и в прокуратуру: осталось уже меньше недели, хотим успеть до того, как Амура отправят на карантин.

Кроме того, сторонники Мезенцева подписывают петицию на сайте change.org «Защитить амурских тигров АМУРА и ТАЙГУ!». И подписали уже 3587 человек. Адресатами являются министерство имущественных отношений Хабаровского края, приморский губернатор Олег Кожемяко, президент Владимир Путин и – как указали авторы – прокурор Дальнего Востока.

Бассаргина признаётся, что писала и Долину в Хабаровск, с болью в сердце:

- Он говорит, что съездил в Краснодарский край и что Амура в клетке не закроют. Но там же ничего нет! Наши поисковики уже всё прошерстили, посмотрели. По адресу, где зарегистрирован «Парк тигров», там вообще человек отбивается от прессы. Никаких самок тигриц там нет, всё это – выдумки. Просто Долин туда съездил, хорошо отметился, видимо, и наобещал. Вообще непонятно, как такой ответственный чиновник (а это ведь государственный зоосад) может принять такое решение, не видя ещё даже вольеров?! Там собираются строить городок с бассейном: так вот пусть они его построят, как Мезенцев, и потом запустят животных…Вы поймите, мы – не какие-то сумасшедшие бабки, которым делать нечего, сидим в интернете и строчим. Нет - мы нормальные, с юмором. Но я стопроцентно уверена, что Амура везут не для тигриц, а на потеху: вот он, знаменитый Амур, который козла не сожрал. В станице Динской есть огромная огороженная территория – не будем называть, какого губернатора.

При этом все краснодарские журналисты знают, что их губернатор Вениамин Кондратьев живёт в особняке с высоким бесконечным забором в станице Динской. Но его фамилия пока не фигурировала ни в одном комментарии, связанном с «амурным скандалом» 2019 года. Единственное, что уточнил сейчас по телефону директор Краснодарского эколого-биологического центра «Парк тигров» Александр Пшеничный, - что парк закрыт для посещения и снимать там пока нечего.

- Пожалуйста, не терзайте нас. Обращаться нужно к хабаровчанам по этому тигру. А нам и без того сейчас сложно выжить: людей не принимаем, не зарабатываем. Думаю, откроемся после мая. Как только инвестиции поступят, и начнётся процесс активной перестройки – всех потом приглашу, - пообещал собеседник «Комсомолки».