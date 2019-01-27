2019-01-27T10:00:51+03:00
Общество

Немая забастовка: в центре Владивостока пешеходы перекрыли движение транспорта

Молчаливое перемещение по «зебре», проходящие в режиме нон-стоп, стало поводом для жарких дискуссий [видео]
Милана СОКОЛ
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Пешеходы устроили акцию протестаПешеходы устроили акцию протеста
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Весьма неординарную акцию протеста организовали жители приморской столицы в самом центре города. Пешеходы перекрыли движение транспорта, нарезая круги по «зебре». Однако посыл инициативной группы остался загадкой для окружающих. Очевидцы немой забастовки предположили, что горожане протестуют из-за пенсионной реформы или строительства центра кондиционирования ядерных отходов в Приморье. Но это всего лишь версии.

Импровизированный митинг прошёл на Светланской во Владивостоке. Действия развернулись на главной дороге, которая довольно загружена даже в выходные. На кадрах видеозаписи с мобильного телефона очевидца отчётливо заметно непрекращающееся движение пешеходов по «зебре». Инициативная группа, основными участниками которой стала молодёжь, перемещается по проезжей части туда и обратно, создавая помеху для движения транспорта. При этом у митингующих отсутствуют транспаранты, и прогулка по пешеходному переходу происходит в тишине. Поэтому своеобразная акция протеста или флешмоб, остались не поняты общественностью, но крайне заинтересовали местное население. Теперь все гадают - что это всё значило?

Странный митинг.

Однако независимо от причины флешмоба, многих горожан возмутило проведение акции на дороге общего пользования. (Орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.ред.).

«Нашли способ бастовать, другим людям мешая жить. Идите к администрации и решайте свои вопросы», - возмущены действиями пешеходов комментаторы.

Стоит отметить, что треть аудитории, наоборот, поддержала действия инициативной молодёжи. Поводом для такой точки зрения послужили «рабские реплики из салона автобуса».

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