Немая забастовка: в центре Владивостока пешеходы перекрыли движение транспорта

Весьма неординарную акцию протеста организовали жители приморской столицы в самом центре города. Пешеходы перекрыли движение транспорта, нарезая круги по «зебре». Однако посыл инициативной группы остался загадкой для окружающих. Очевидцы немой забастовки предположили, что горожане протестуют из-за пенсионной реформы или строительства центра кондиционирования ядерных отходов в Приморье. Но это всего лишь версии.

Импровизированный митинг прошёл на Светланской во Владивостоке. Действия развернулись на главной дороге, которая довольно загружена даже в выходные. На кадрах видеозаписи с мобильного телефона очевидца отчётливо заметно непрекращающееся движение пешеходов по «зебре». Инициативная группа, основными участниками которой стала молодёжь, перемещается по проезжей части туда и обратно, создавая помеху для движения транспорта. При этом у митингующих отсутствуют транспаранты, и прогулка по пешеходному переходу происходит в тишине. Поэтому своеобразная акция протеста или флешмоб, остались не поняты общественностью, но крайне заинтересовали местное население. Теперь все гадают - что это всё значило?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/688411" frameborder="0"></iframe> Странный митинг.

Однако независимо от причины флешмоба, многих горожан возмутило проведение акции на дороге общего пользования. (Орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.ред.).

«Нашли способ бастовать, другим людям мешая жить. Идите к администрации и решайте свои вопросы», - возмущены действиями пешеходов комментаторы.

Стоит отметить, что треть аудитории, наоборот, поддержала действия инициативной молодёжи. Поводом для такой точки зрения послужили «рабские реплики из салона автобуса».