2019-01-27T09:53:28+03:00
Общество

Приморцы отметили юбилейную годовщину снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг прошёл во Владивостоке, где проживают больше ста блокадников
Милана СОКОЛ
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Торжественный митинг в Приморье в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Фото:Администрация Приморского краяТоржественный митинг в Приморье в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Фото:Администрация Приморского края
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75-летие со дня снятия блокады Ленинграда отметили жители Приморья. Торжественный митинг с возложением цветов прошёл во Владивостоке. Участниками памятной акции стали ветераны, воспитанники патриотических клубов, курсанты и глава Приморского края Олег Кожемяко.

С приветственным словом выступил губернатор ПК Олег Кожемяко. Фото:администрация Приморского края

С приветственным словом выступил губернатор ПК Олег Кожемяко. Фото:администрация Приморского края

Юбилейный митинг, посвящённый освобождению Ленинграда от фашисткой блокады, прошёл возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Почтить память блокадников пришли члены Владивостокского городского Совета ветеранов, курсанты университета имени Невельского и учащиеся филиала Дальневосточного отделения Академии МВД России, а также представители патриотических клубов и организаций.

На праздник приехали курсанты Дальневосточного отделения Академии МВД России. Фото: администрация Приморского края

На праздник приехали курсанты Дальневосточного отделения Академии МВД России. Фото: администрация Приморского края

С торжественной речью перед собравшимися выступил Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава края отметил мужество героизм, выносливость и патриотизм ленинградцев, не допустивших врага в город. По словам Олега Николаевича, в приморской столице сейчас проживает 124 блокадника. По сообщению пресс-службы администрации ПК, в этом году им будет выплачено единовременное пособие. Денежное вознаграждение предоставляет Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. По информации «КП»-Владивосток», 7000 рублей смогут получить граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Торжественное мероприятие состоялось возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Фото:администрация Приморского края

Торжественное мероприятие состоялось возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Фото:администрация Приморского края

Участники праздничного митинга, среди которых оказалась и жительница блокадного Ленинграда Людмила Легких, возложили цветы к мемориалу. Также присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Историческая справка

Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Город пытались осадить немецкие, испанские и финские войска, с участием военно-морских сил Италии. Единственной «дорогой жизни», соединяющей северную столицу с внешним миром, стал путь через Ладожское озеро. Именно по нему блокадникам доставляли в Ленинград провизию. Однако постоянный обстрел и малая пропускная способность, не позволяли обеспечить жителей всем необходимым, поэтому в городе начался голод. Окончательно снять осаду удалось лишь 27 января 1944 года. Победа стала возможной благодаря героизму и стойкости населения,атакже помощи советской армии.

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