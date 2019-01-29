Уголовное винодело: в Приморье полиция разгромила «подпольное» образцово-показательное хозяйство

Известный в Приморье бренд «Майхинское вино» оказался в центре крупного скандала с настоящим маски-шоу. Полиция при поддержке Росгвардии прикрыла подпольный цех по производству алкоголя в селе Анисимовка Шкотовского района. Как выяснилось, у владельца винодельни Сергея Куречко попросту не оказалось лицензии на розничную продажу алкоголя. Вино производится в Приморье с 2004 года. Почему местные власти и силовики заинтересовались цехом только спустя 15 лет? В подробностях «невинной» истории разбирался корреспондент «Комсомолки».

Бывший таможенник Сергей Куречко однажды бросил службу и переехал поближе к земле - в село Анисимовка, где основал деревенский холдинг «Майхинское». Увлёкся виноделием, благо в Приморье полно дикого винограда. Сначала всё шло как по маслу. В «Майхинское хозяйство» приезжали туристы. Не обходилось и без дегустаций местной продукции. Совсем скоро товар стал известен на всю России. В гости приезжали и политики, и российские звёзды.

Сергей Куречко с российским актёром Сергеем Жигуновым. Фото: из личного архива Сергея Куречко.

Оно и понятно: такой крупный проект по созданию биовин из приморских дикоросов - что-то новое. Администрация Шкотовского района никак не препятствовала деятельности Сергея Куречко. Как индивидуальный предприниматель мужчина не регистрировался. Работал в статусе физического лица. Сертификатами на продукцию он также не обзавёлся.

- Когда мы пытались добровольно сертифицировать вино, то нам сказали, что ГОСТов по такой «чистоте» продукции не существует. Никаких химических веществ в вине нет. Все экспертизы показали, что у нас высококачественная продукция. Пока этот нано-проект пилотный, просто ещё не пришло время получать лицензию, - пояснил сегодня владелец винодельни корреспонденту «КП».

Сергей Куречко назвал «Майхинское» творческой мастерской, где есть фермеры и виноделы. По его словам, пакет документов для получения лицензии он готовил. Вот только обстоятельства внезапно изменились.

- Районная администрация сначала с нами дружила. Они тоже пили это вино из наших рук. После того, как мы начали критиковать их грабительскую политику в поселении, нас решили уничтожить: администрация натравила полицию. Я член инициативной группы села Анисимовка, которая занимается развитием территории. Районная администрация этому противодействует, - рассказал владелец хозяйства.

В итоге так называемый цех по производству алкоголя закрыли, назвав подпольным. Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тысячи литров вина. Следователь отдела МВД «Большекаменский» возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство и оборот алкоголя», сообщили в управлении МВД по приморскому краю.

Тот самый подпольный цех по производству алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

- Лицензии у нас никогда не было. Да, мы вино продавали, занимались самоинвестированием. Люди приезжали, знакомились с историей, дегустировали, а потом покупали вино. У нас есть ИП, и мы можем проводить экскурсии по своему хозяйству. Это называется агротуризм, - уточнил хозяин подворья.

Уже чуть позже в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Сергей Куречко резко изменил свои показания и сообщил, что никакого вина за пределы «Майхинского хозяйства» он никогда не продавал.

- Люди ничего не брали с собой, только пробовали. То, что в бутылках хранится вино - для винодельни это естественно. За деньги вино никто не продавал, только для личного пользования, для гостей. Вино нужно было только для работы. Если что-то найдёте, это не моя информация. Ничего нигде не продаётся. Те, кто давал нам деньги, жертвовали на развитие приморского виноделия, - уверяет Сергей Куречко.

Однако информация, опубликованная на сайте одной из туристических фирм, противоречит словам Сергея Куречко. В описании тура «Хмельная зима» сказано, что в программу входят экскурсия-знакомство с виноделом, винокурней, а также дегустация и покупка вина. На другом информационном портале удалось узнать ещё и стоимость одной бутылки - 800 - 900 рублей. Но владелец винодельни остался непреклонен.

Описание тура на сайте туристической фирмы «Пять звёзд». Фото: скриншот с сайта sale.5stars-vl.ru.

- Десятилетняя коллекция вина, за которой мы наблюдали в научных целях, теперь уничтожена. За пределы нашего хозяйства, а это один гектар, вино никогда не выходило, - подытожил Сергей Куречко.

В администрации Шкотовского муниципального района о «Майхинском хозяйстве» наслышаны. О том, что лицензии у Сергея Куречко сроду не было, тоже знают. Вот только сделать с этим до сих пор ничего не могли.

- Он считает, что ему можно работать просто так. Производит алкогольную продукцию в промышленных масштабах. Мы уже более трёх лет обращались в правоохранительные органы, описывали ситуацию и просили провести проверки, - сообщила заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района Надежда Шатохина.

По её словам, первый раз проверку проводил Большекаменский отдел внутренних дел. Тогда правоохранительные органы не сочли действия Сергея Куречко незаконными и оставили мужчину в покое. Спустя год администрация Шкотовского района обратилась в департамент лицензирования и торговли в Приморском крае.

- Департамент направил туда уже краевое ОВД. Тогда силовики изъяли продукцию. Прошёл ещё один год, но ситуация остаётся прежней, - рассказала Надежда Шатохина.

В районной администрации отметили, что уже неоднократно встречались с владельцем «Майхинского хозяйства». Чиновники пытались уговорить мужчину сделать лицензию, на что получали один и тот же ответ: на это нужны деньги, а их нет.

- Туда цистернами привозят спирт, потом продаётся алкогольная продукция. Не то, что вино, а просто бодяжится спиртом непонятно что. Мы очень рады, что полиция, наконец-то за несколько лет, сработала и закрывает эту нелегальную деятельность. В таких масштабах - это просто ни в какие ворота, - пожаловалась собеседница агентства.

Описание тура на сайте туристической фирмы «Пять звёзд». Фото: скриншот с сайта shamora.info

Надежда Шатохина рассказала, что несколько лет назад ей довелось лично работать с Сергеем Куречко. Приморец обратился в администрацию с проектом создания крестьянско-фермерского хозяйства. Сама по себе идея хорошая, да и в администрации к затее отнеслись положительно.

- Я ему всё по полочкам раскидала, чтобы можно было узаконить этот прекрасный туристический объект. К нему приезжал Миклушевский. Тогда-то Куречко и посчитал, что раз губернатор у него побывал, то ему можно всё. Вёл себя недозволенно, - вспомнила сотрудница Шкотовской администрации.

Сергей Куречко заявил, что на сегодняшний день является единственным фермером Приморского края с видом деятельности «Виноградарство и виноделие». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, где попытался оправдаться. Но в администрации нашли и что ответить на это.

- Его и в реестре то никогда не было. Что значит, работал как физическое лицо? Он занимался производством алкогольной продукции, занимался поставками спирта. Всё внаглую. Так нельзя. Конечно, там частное подворье, и он в праве никого туда не пускать, - прокомментировала Надежда Шатохина.

Странным для чиновницы показался и тот факт, что уж слишком много алкогольной продукции изъяли силовики - 6,5 тысячи литров. Надежда Шатохина рассказала, что бывала на территории хозяйства, и тогда на глаза ей попались только три виноградных лозы. По её словам, с нескольких кустов получить столько литров вина в Приморье просто невозможно.

Может, силовики перегнули палку? Сейчас многие представители предпринимательского сообщества в Приморье считают, что это образцово-показательный случай, когда кошмарят бизнес.

Нашлись и те, кто открыто встал на защиту винодела. Известный приморский предприниматель, владелец сети DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook возущается:.

- Да, я понимаю, что мне тут же скажут, что нужно вовремя получать лицензии и проходить сертификацию. И даже найдутся те, кто скажет, что предприниматель сам виноват. Конечно, виноват. К сожалению, у нас в стране, как только что-то сделал, то ты уже негодный. Что уж там мелочиться, давайте, наконец, введём статью за предпринимательскую деятельность и положим конец государственной шизофрении.

К слову, на сегодняшний день полиция устанавливает места сбыта контрафакта, а также лиц, причастных к производству и продаже вина. Санкция предусматривает ответственность от штрафа в 3 миллиона рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Виноделу предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде.